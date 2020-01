Serie de "Parasite" será una realidad según el director de la cinta

Parasite ha sido una de las cintas que más ha llamado la atención durante la temporada de premios, y es que este filme ha causado mucha intriga entre los espectadores, pues la relatan como una de las cintas más sublimes que ha dado Asia.

Y es que pudimos observar el pasado 5 de enero como Parasite conquistaba los Golden Globes, no solo como mejor película extranjera, sino que también Awkwafina se llevaba el galardón a mejor actriz de reparto.

En ese sentido, Parasite está por conquistar los premios Oscar, pues es una de las cartas fuertes para llevarse el galardón a “Mejor película extranjera”. Y es que ha sido tal el éxito de esta cinta, que se ha confirmado presuntamente una serie de “Parasite”.

Parasite podría convertirse en una serie streaming en HBO

Ha sido, según el medio Variety, el propio Bong Joon-Ho quien confirmó la noticia de esta serie, misma que llegaría para ser la nueva apuesta de HBO, después del gran éxito de Game Of Thrones, se espera que HBO vuelva a tener una serie épica de la mano de Parasite.

De acuerdo con lo declarado con el creador de Parasite, la serie llegaría como una versión extendida de la película, y no como un remake, pues se pretende alargar la historia para que se tenga un producto que enganche a los fanáticos.

Eso sí, a diferencia de Game Of Thrones que tuvo 8 temporadas, se espera que la serie de “parasite” sea una mini serie, por lo que, aunque no se sabe a ciencia cierta cuantos episodios tendra, no serían demasiados.

"Me gustaría actualizar este intento de expandir la película, explorar todas ideas que tenía en el proceso de escritura que podrían ocurrir en las escenas de una serie de televisión", dijo Bong Joon-ho.

La realización de la serie estaría a cargo del mismo Bong Joon-ho quien fue encargado de hacer la pelicula nominada al Oscar 2020 y también de Adam Mckay, encargado de la serie Succession.

