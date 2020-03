Omar Chaparro revela su opinión sobre el maltrato que vivió Gomita en Sabadazo/Foto: Tvynovelas

Omar Chaparro decidió revelar su opinión sobre el polémico conflicto que existe entre Cecilia Galliano y Laura G contra Araceli Ordaz Campos más conocida como Gomita. El actor y conductor habló del presunto maltrato que cometieron las conductoras contra Araceli cuando todos trabajaban como presentadores del programa de Televisa “Sabadazo”.

Durante una entrevista para el programa “De Primera Mano” de Imagen TV, el mexicano Omar Chaparro dió su punto de vista sobre esta rivalidad entre sus ex compañeras. De acuerdo con el actor y conductor, él no llegó a presenciar alguna pelea entre Cecilia Galliano, Laura G y Gomita.

Conductores del programa "Sabadazo"/Foto: Twitter

Además, el protagonista de la película “No manches Frida” expresó que él ha tratado de evitar los conflictos y prefiere recordar su labor en Sabadazo de una buena manera y mantener las amistades que creó en ese programa. En caso que se haya suscitado algún problema entre Cecilia, Laura y Gomita, Omar Chaparro aclaró que no desea juzgarlas, puesto que cada quien tiene su propia versión de lo que ocurrió.

“Pues no estoy enterado, me ha gustado enfocarme en las amistades, en las reconciliaciones, en el amor, no en...

...la guerra. Tú sabes que a mí me gusta dejar siempre las puertas abiertas. No me gusta pelearme con nadie, no sé siempre es defecto o cualidad, pero me gusta ver siempre lo bueno en todos. Yo creo que cada quien tiene, también, su historia y prefiero no juzgar a nadie y conectar con lo bueno", comentó Omar Chaparro en su entrevista.

Gomita y Omar Chaparro

En diversas ocasiones, la conductora y youtuber Araceli Ordaz ha expresado que entre las buenas amistades que hizo durante su estancia en Sabadazo fue con el actor y conductor Omar Chaparro. Gomita ha dicho que de Omar aprendió mucho y aunque cada uno tomó caminos diferentes, Araceli recuerda con gran aprecio al actor.

Gomita y Omar Chaparro/Foto: Univisión

En el caso de Laura G y Cecilia Galliano, ellas conocían a Omar Chaparro desde antes del ingreso de Gomita a Sabadazo, así que formaron un vínculo de amistad más fuerte con él. Aún con todos los presuntos maltratos, Araceli Ordaz ha expresado que ella ya perdonó a sus ex compañeras y que incluso no tendría problema alguno si le ofrecieran trabajar con ellas de nuevo.