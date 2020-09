Naruto: Estos son los ninjas que lograron controlar perfectamente el Modo Sabio

Naruto Shippuden tiene varias transformaciones y diferentes modos de chakra, y uno de los más poderosos es sin duda el Modo Sabio; este solo puede ser alcanzado por aquellos que tienen una conexión con la naturaleza hasta el punto de poder absorber el chakra a su alrededor.

Debido a lo impactante del Modo Sabio, te traemos a todos los ninjas que lograron lograr la forma perfecta del Modo Sabio en el universo de Naruto.

Minato Namikaze

Minato Namikaze fue uno de los más grandes ninjas en la historia y siempre ha sido considerado un genio desde que era niño. En algún momento de su vida, Minato aprendió el modo sabio de las ranas en el monte Myoboku, y parece que perfeccionó este modo de chakra sin mucha dificultad.

Minato Namikaze logró rápidamente el Modo sabio y a la perfección.

Y a pesar de poder usar el Modo Sabio Perfecto a voluntad, a Minato no le gustaba usar esta técnica porque prefería terminar sus peleas rápidamente.

Mitsuki

Mitsuki es un humano artificial creado por Orochimaru que logró hacer lo que su maestro nunca pudo: Controlar el Modo Sabio a la perfección.

Mitsuki superó a su “maestro” Orochimaru.

El modo sabio de Mitsuki sigue siendo un gran misterio en Boruto: Naruto Next Generations, y el hecho de que el ninja lo mantenga oculto de otras personas solo nos deja aún más en duda sobre sus orígenes y su verdadero poder.

Hashirama Senju

No sabemos dónde aprendió Hashirama Senju su Modo Sabio, ya que no tenía ningún contrato de invocación, pero el Primer Hokage no solo aprendió sino que perfeccionó este modo de chakra.

Hashirama Senju es parte del clan Senju y fue considerado como un gran ninja.

El Modo Sabio perfecto fue esencial para que Hashirama pudiera ganar su último combate contra Madara Uchiha y el Zorro de Nueve Colas en el Valle del Fin.

Naruto Uzumaki

Naruto Uzumaki aprendió su Camino Sabio en el Monte Myoboku, bajo la tutela del Señor Fukasaku. Naruto logró superar a su maestro Jiraiya, quien no había logrado perfeccionar su Modo Sabio cuando estaba vivo.

Gracias a este poder, Naruto pudo detener a Nagato y sus Seis Caminos y salvar Leaf Village.

Naruto superó a su maestro Jiraya y a su padre al lograr rápidamente el Modo Sabio.

Hagoromo Otsutsuki

Hagoromo Otsutsuki fue la primera persona en aprender el Camino Sabio en el Monte Myoboku. Bajo la tutela de la rana Gamamaru, fue entrenado en las Sabias Artes y fue capaz de sentir el chakra de la naturaleza incluso antes de saber qué era.

Este incomparable dominio del chakra y la afinidad natural con el chakra de la naturaleza contribuyeron en gran medida al viaje de Hagoromo, que finalmente se convirtió en el legendario Sabio de los Seis Caminos.