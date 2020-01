Montserrat Oliver ¿Ocultó romance con Yolanda Andrade por miedo?

Montserrat Oliver ha acaparado la atención en las redes sociales, y es que luego de que la famosa conductora de televisión decidió romper el silencio y confesar que tuvo miedo de salir del clóset, algo que pensó que podría perjudicar en su carrera y la relación con su familia.

Sin embargo, la conductora tuvo el apoyo de su mamá, quien ya sabía de las preferencias sexuales de su hija, pues Montserrat Oliver por fin reveló que tenía un romance con Yolanda Andrade, ambas vivían juntas hace algunos años.

La conductora Montserrat Oliver recordó el momento que decidió salir salir del clóset y fue cuando su mamá la fue a visitar al departamento donde vivía con Yolanda Andrade.

"No lo hice públicamente, no por mi mamá... Muchas cosas que no hago es por mis sobrinos, porque la presión social, porque como ya saben yo soy persona pública y de todo se entera todo el mundo".

Montserrat Oliver aseguró que su romance con Yolanda Andrade no fue dado a conocer de inmediato, debido al respeto que le tenía a sus sobrinos, y por la presión que tenía del escándalo que pudiera surgir.

Montserrat y Yolanda Andrade tuvieron un misterioso romance

"No salí de inmediato del clóset porque vivo en un país que a veces desafortunadamente existe una doble moral".

Montserrat Oliver confesó en el video que una de sus ex parejas que era gay dejó de serlo y cuando eso ocurrió todos lo aceptaron, mencionando que todo fue perfecto, sin embargo, la conductora decidió hacer público sus preferencias sexuales y por ello decidió salir en una revista con su pareja.

"Tengo una pareja mujer, porque no voy a hacerlo público, voy a salir del clóset y lo vamos a hacer en una revista, porque esa soy yo, esa es mi vida, no quiero mentir y quiero ayudar y puedo ayudar mucho más saliendo del clóset".

Cabe mencionar que Montserrat Oliver ahora está comprometida con Yaya Kosikova, sin embargo, mantiene una sólida amistad con la conductora Yolanda Andrade.

