Michelle Renaud explota contra quienes criticaron la apariencia de su hijo

Michelle Renaud explotó contra quienes criticaron la apariencia apariencia de su hijo Marcelo, defendiéndolo a capa y espada a través de un emotivo mensaje en su Instagram, el cual también utilizó para celebrar los tres años de edad del pequeño.

Las fuertes críticas se iniciaron a partir de que la actriz Michelle Renaud compartiera en su cuenta de Instagram la celebración del cumpleaños de Marcelo, quien se encontraba disfrazado de Buzz Ligthyear. Fotografías que comenzaron a ser criticadas por los internautas.

Entre estas críticas varios usuarios señalaron que el hijo de Michelle Renaud, quien actualmente es pareja del actor Danilo Carrera, tenía una apariencia femenina debido a su larga cabellera y rasgos delicados. Un hecho que obviamente causó la molestia de la actriz, quien posteriormente publicó un mensaje como respuesta a todas estas críticas.

Michelle Renaud defiende a su hijo en contra de las críticas

De esta manera Michelle Renaud utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen de ella junto a su hijo Marcelo. Una fotografía que acompañó junto a un emotivo mensaje en el que la actriz expresó estar orgullosa de su hijo, quien recientemente cumplió los 3 años de edad.

Sin embargo la actriz también aprovechó este mensaje para mandar una fuerte indirecta a quienes han criticado la apariencia de Marcelo, por lo que continuó este emotivo mensaje con las siguientes palabras:

“Mi amor nunca dejes que la sociedad te determine, tú determina tu propio roll en la sociedad. Siempre ámate tanto que...

... irradies amor a todo el mundo así como lo haces. No olvides que los problemas son mentales y que todo por más difíciles ¡siempre pasa! Venimos a ser felices y la felicidad no es la meta es el camino. Arriesgate siempre a hacer todo lo que desees, no te quedes con ganas de nada. Respeta siempre tus ideas como las de los demás, abre tu mente de tal manera que puedas convivir con gente cerrada sin que sus comentarios te lastimen".

Te puede interesar Así luce el hijo mayor de Ludwika Paleta y Plutarco Haza ¡Guapísimo!

Fue parte del mensaje de Michelle Renaud que obviamente estuvo dirigido a las personas quienes criticaron la apariencia del pequeño Marcelo. Un contundente mensaje que como era de esperarse fue bien recibido por parte de sus seguidores, quienes le han demostrado su apoyo y admiración a la actriz en su papel de madre.