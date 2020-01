Médicos Linea de Vida: Capítulo 55, 25 de enero

El subsecretario de Salud le da poder a René para administrar el hospital. Susana no quiere que Paulina atienda a su hijo. Aquí te dejamos un resumen completo de la novela de Televisa, Médicos Línea de Vida protagonizada por Livia Brito por si te perdiste el capítulo número 55.

Susana se ve entre la espalda y la pared ya que no quiere que Paulina sea la doctora que atienda a su hijo tras la infidelidad de su esposo con ella, sin embargo logra llegar a un acuerdo para que su marido no tenga ningún trato con la mujer pero evidentemente se molesta y decide hacerle la ley del hielo a Luis quien se desahoga contándole a Regina.

Por otra parte el subsecretario de Salud le pide a René ayudarle a Gonzalo con la administración del hospital ya que se habían presentado problemas en distintas áreas como el reciente conflicto con el aire acondicionado.

Gonzalo no lo toma bien y les responde que “no necesita que alguien lo vigile”, pero no sirvió de nada ya que el subsecretario ya había tomado la decisión.

Por otra parte, Pamela le cuenta a Tania que sospecha que Arturo está saliendo con alguien y eso la tiene triste y preocupada ya que al pasar tanto tiempo con él ha comenzado a sentir cosas por el médico cirujano.

El capítulo finaliza con Gonzalo amenazando a René...

“si me entero que has estado boicoteando mi trabajo, no te la vas a acabar”.