Marvel Studios: Mark Ruffalo revela lo que será de Hulk en la fase 4 del MCU

Marvel Studios: Mark Ruffalo revela lo que será de Hulk en la fase 4 del UCM

Mark Ruffalo es el actor que interpreta a Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, precisamente en la película Avengers: Endgame vimos una completa evolución de su personaje así como el posible destino que le deparó en el UCM, ya que terminó con una grave herida al haber utilizado las gemas del infinito para salvarle la vida a las personas desaparecidas por Thanos.

Por lo que no se esperó mucho de tenerlo en la fase 4 de las películas de Marvel Studios, algo que el mismo Mark Ruffalo comentó con su opinión personal y que sin duda resultó con una infinidad de posibilidades de seguir viendo a Hulk en el UCM por un tiempo más, al igual que más fragmentos de su pasado.

Mark Ruffalo habla sobre el destino de Hulk en el UCM

Fue en el programa The Graham Norton Show donde el actor Mark Ruffalo habló sobre la verdad de Hulk en las películas de Marvel Studios y cómo nada de lo que él sabía estaba escrito en un guión o al menos uno que haya visto, recordando que Marvel no deja que ninguna persona lea uno de sus guiones si no se está comprometido al cien por ciento a estar en el proyecto.

“No lo sé. Quién sabe, de verdad. Se supone que ha terminado y se suponía que ese sería el final”

Recordando que la fase 3 del UCM conlleva a darle la despedida oficial a Iron-Man, Capitán América y Black Widow, el estado en que terminó Hulk como una combinación de Bruce Banner con el poderoso Vengador había presumido un posible final en la saga de Marvel Studios, donde incluso Mark Ruffalo señaló que no sabía sobre el destino de su personaje.

Las películas de Marvel Studios sin duda serán expandidas en las nuevas series de Disney Plus, por lo que es muy posible ver a Mark Ruffalo prestar su voz para el personaje de CGI en la serie She Hulk, al igual que varias participaciones como el protagonista de algunos de sus episodios, ya que hablamos de los orígenes de Hulk que nunca se le dieron al actor.

