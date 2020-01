Lyn May se disculpa con religiosos por parodiar "el sagrado corazón de Jesus"

Lyn May es una de las vedettes más populares que hay en el mundo del espectáculo, debido a sus polémicos comentarios y a su extravagancia, sin embargo, en esta ocasión, la famosa fue víctima de cientos de comentarios por haber parodiado a una popular imagen religiosa.

Lyn May publicó en su cuenta de instagram, una imagen que fue realizada por algunos de sus fans, en donde foto montaban el rostro de la actriz en el cuerpo de la virgen Maria, en su aparición del Sagrado Corazón de Jesús.

La imagen ofendió a cientos de fanáticos religiosos quienes llenaron de comentarios negativos la publicación de Lyn May, quienes aseguraron que fue una falta de respeto por parte de la vedette, pues “se había burlado de la religión”.

Después de tanta polémica, Lyn May hizo declaraciones al respecto, pidiendo disculpas, pues su intención no era ofender a nadie, y que únicamente buscaba saber quien hizo dicho fotomontaje, esto en una entrevista con el medio Infobae.

"A mí me gustaría saber quién me hizo esa imagen, nada más para darle las gracias porque está muy bonita, hasta ahora ya me mandaron algunas más, que son de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María y hasta el Sagrado Corazón”, dijo la vedette.

Resaltó que ese tipo de imágenes le llegan regularmente, y aunque le agradan, aseguró que no es su culpa, a pesar de que le pueda ofender al público.

“Yo no tengo la culpa de todo lo que inventan, de alguna manera al ser una mujer pública pues pasa esto, pero de verdad, yo en ningún momento mandé a hacer esas cosas, no tendría un motivo”, señaló

Lyn May cuenta con un total de 82 mil seguidores, y la imagen de la Virgen María no ha sido la única polémica que a compartido con respecto a la religión, pues también publicó una imagen personificando a Eva, una de las mujeres más importantes en la religión.

