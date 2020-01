Lucía Méndez cumpleaños, y su regalo fue que le rompieran el corazón

Lucía Méndez cumple años, y su regalo fue que le rompieran el corazón

Es común que cuando una persona pasa por una pérdida amorosa, salgan nuevas canciones como despecho de los autores, sino preguntenle a Adele. Este es el reciente caso de Lucía Méndez, quien ha asegurado que está pasando por un mal momento.

Lucía Méndez realizó su festejo de cumpleaños en la Ciudad de México, aunque sin revelar su verdadera edad, sin embargo, en la reunión que se llevó a cabo fue entrevistada por varios medios de comunicación, quienes le cuestionaron que cuales eran sus deseos de cumpleaños, y si iba a pedir algo relacionado con la vida amorosa. En ese sentido, Lucía Méndez explicó que no busca una nueva relación pues apenas está saliendo de una.

Lucia Mendez habla de su relación amorosa

Lucia Mendez, quien hace algún tiempo recordó a Juan Gabriel, no dio muchos detalles sobre el nombre del sujeto en cuestión, pero sí habló sobre que, con esta fallida relación está creando un nuevo proyecto a lado de Ana Gabriel, este será un sencillo a mariachi llamado “Me sobran ganas” el cual irá dedicado a su fallida relación.

“Este nuevo proyecto es con mariachi, porque ella me dijo que si andaba dolida de amor, es cuando me sale mejor”, dijo la entrevistada.

Asimismo fue cuestionada sobre si le gustaría un hombre millonario en su vida, y resaltó que no, que no los millonarios no ponen atención, y que por el momento se encuentra muy bien sola.

“Esas personas tienen la rienda suelta, no te pelan, además es bueno sentirse bien y sola, si llega alguien a mi vida es porque Dios lo puso”

Lucía Méndez resaltó, eso sí, que la vida sigue y que no se puede permitir dejar de vivirla, en ese sentido, se refirió al reciente fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant, por lo que aconsejó a sus fans que disfruten el aquí y el ahora, pues la vida es muy corta.

