OSCARS 2020: Todo lo que tienes que saber del magno evento

Si hablamos de premios a lo mejor del cine, sin duda lo primero en lo que pensamos es en los Oscars. Esta ceremonia es una de las más importantes y reconocidas a nivel mundial, ya que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premia a las mejores producciones del séptimo arte; así como a sus actores, directores y todos los elementos que conforman una buena película.

En este 2020, los Premios Óscar tendrán su edición número 92, y la competencia está muy reñida. Las películas, directores, actores, canciones y demás elementos que han sido nominados este año han sido tan buenos que muchos aún no saben por cuál apostar. Sin embargo, aquí te diremos todos los detalles que necesitas conocer para poder armar tu quiniela de posibles ganadores.

Cintas nominadas a Mejor Película

Una de las categorías más destacadas, sino es que la más esperada de la noche, es el Premio Óscar a Mejor Película. En este año, las cintas contendientes tienen excelentes historias que son muy distintas una de otra; algunas historias originales, otras basadas en libros y anécdotas de la vida real, que te dejarán atrapado en cuanto las veas.

“The Irishman” (El Irlandés), “1917”, “Little Women” (Mujercitas), “Ford v Ferrari” (Contra lo imposible), “Jojo Rabbit”, “Parasite” (Parásitos), “Joker” (Guasón) y “Once Upon A Time… In Hollywood” son ocho filmes que están compitiendo por ser llevarse a casa el Premio Óscar. Cada una de ellas contiene drama, amor, comedia, suspenso y escenas que podrían quedar en tu memoria por siempre; así que es un buen momento para verlas todas y elegir a tus preferidas.

Película “1917” nominada al Oscar 2020

Nominados a Mejor Actor

La parte actoral no se puede quedar atrás dentro de la premiación de los Oscars, y es que son ellos quienes le dan vida a la historia y puede generar diversas emociones en el espectador. Con ellos puedes reírte, fantasear, llorar o incluso, odiarlos.

Los actores masculinos que están compitiendo por ser el Mejor Actor de los Oscars 2020 son: Jonathan Pryce por su papel en la cinta “The Two Popes” (Los Dos Papas); Leonardo DiCaprio también vuelve a competir por un Premio Oscar gracias a su rol en la cinta “Once Upon a Time… In Hollywood”. El actor español Antonio Banderas igual está nominado por “Pain And Glory” (Dolor y Gloria.

Pero los favoritos de la crítica para ganar ese Oscar, sin duda son Joaquin Phoenix por su increíble actuación en “Joker” y el actor Adam Driver quien destacó en la cinta “Marriage Story” (Historia de un matrimonio).

Actor Joaquin Phoenix nominado por su papel en la cinta “Joker”.

Nominadas al Oscar 2020 como Mejor Actriz

Siguiendo con la parte actoral, las actrices nominadas en este año son mujeres de diversas edades que, sin duda, cautivaron a la Academia y al público con sus recordadas participaciones, que le podría otorgar a alguna de ellas el Oscar como Mejor Actriz.

Entre las nominadas están Charlize Theron por la cinta “Bombshell” (El Escándalo), Cynthia Erivo por su papel en “Harriet”; la joven Saoirse Ronan por su protagónico en “Little Women”; mientras que las que probablemente podrían llevarse el Oscar son Scarlett Johansson por la película “Marriage Story” y Renée Zellweger por su asombroso rol en “Judy”.

Renée Zellweger, actriz nominada por la película “Judy”.

Nominados a Mejor Actor y Actriz de Reparto de los Premios Óscar

En cuanto a los actores de reparto hay muy buenos intérpretes que están nominados en esta categoría, y aunque hay algunos favoritos, nada está escrito y cualquiera de ellos podría llegar a sorprender.

Los actores nominados en esta categoría son Anthony Hopkins por “The Two Popes”, Al Pacino por “The Irishman”, Brad Pitt por “Once Upon A Time… In Hollywood”; Tom Hanks gracias a su papel en la cinta “A beautiful day in the neighborhood” (Un buen día en el vecindario), y el actor Joe Pesci también por la cinta “The Irishman”.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt están nominados a los Oscars 2020.

Entre las actrices nominadas a esta categoría están Laura Dern por “Marriage Story”, Kathy Bates por “Richard Jewell” (El caso de Richard Jewell), Margot Robbie por “Bombshell”; Florence Pugh por “Little Women” y nuevamente, Scarlett Johansson, pero en esta ocasión por su papel en la película “Jojo Rabbit”.

Scarlett Johansson está compitiendo en dos importantes categorías de los Premios Óscar.

Frozen 2, Klaus y Missing Link compiten por ser la Mejor Película Animada

En cuando a las cintas animadas, estos Premios Óscar 2020 podrían traer la gran sorpresa de que Disney no sea la gran ganadora de la noche, ya que, aunque ha creado grandes películas, hay otras que son fuertes candidatas a llevarse la estatuilla.

Las cintas nominadas a Mejor Película Animada son: “How to train your dragon: the hidden world” (Cómo entrenar a tu dragón: el mundo oculto), “I lost my baby”, “Klaus”, “Missing Link” (Sr. Link) y la entrañable “Toy Story 4”.

La película animada “Klaus” es una de las preferidas para ganar el Óscar 2020.

Nominaciones técnicas de los Oscars 2020

Si eres un cinéfilo de corazón, entonces estas categorías también te interesan, ya que son las que crean un excelente filme para la pantalla grande.

Mejor Guion Original: Knives Out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood, Parasite.

Knives Out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood, Parasite. Mejor Guion Adaptado: The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Los dos Papas.

The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Los dos Papas. Mejor Banda Sonora: Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 y Star Wars: the rise of Skywalker.

Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 y Star Wars: the rise of Skywalker. Mejor Edición: Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Parasite.

Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Mejor Edición de Sonido: Ford v Ferrari, Joker, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood y Star Wars: The Rise of Skywalker.

Ford v Ferrari, Joker, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood y Star Wars: The Rise of Skywalker. Mejor Mezcla de Sonido: Ad Astra, Ford v Ferrari, Joker, 1917 y Once Upon a Time… in Hollywood.

Ad Astra, Ford v Ferrari, Joker, 1917 y Once Upon a Time… in Hollywood. Mejor Diseño de Producción: The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood y Parasite.

The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood y Parasite. Mejor Fotografía: The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 y Once Upon a Time… in Hollywood.

“The Irishman” ha recibido muchas nominaciones para los Premios Óscar.

Mejor Maquillaje y Peluquería: Bombshell, Joker, Judy, Maleficent: mistress of evil y 1917.

Bombshell, Joker, Judy, Maleficent: mistress of evil y 1917. Mejor Diseño de Vestuario: The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Once Upon a Time… in Hollywood.

The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Once Upon a Time… in Hollywood. Mejores Efectos Visuales: Avengers: End Game, The Irishman, El Rey León, 1917 y Star Wars: The rise of Skywalker.

Las canciones originales nominadas que se presentarán en los Oscars 2020

Uno de los momentos que más disfruta el público es cuando los músicos suben al escenario a interpretar las canciones nominadas a Mejor Canción Original; cada una de estas melodías te transmiten diversos sentimientos que no te querrán perder.

Las canciones que se harán presente en el evento de los Premios Oscar son: “I can’t let you throw yourself away” de Toy Story 4. “(I’m gonna) love me again” de la cinta Rocketman. “I’m standing with you” proveniente de Breakthrough. “Into the unknown” canción original de la película Frozen 2; y “Stand up” del filme Harriet.

Cortometrajes, documentales y películas extranjeras también reciben un Óscar

En cuanto a las películas que entran en las categorías de cortometraje, documental o película de habla no inglesa (antes llamada película extranjera), también son nominadas a los Premios de la Academia. De hecho, la película “Parasite” es la sexta película de habla no inglesa que está nominada en esta categoría y en la de mejor película. ¿Se llevará los dos premios?

Mejor Película de Habla No Inglesa: Corpus Christi, Honeyland, Les Miserables, Dolor y Gloria y Parasite.

Corpus Christi, Honeyland, Les Miserables, Dolor y Gloria y Parasite. Mejor Documental Largo: The Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama y Holiday.

The Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama y Holiday. Mejor Cortometraje Documental: In the abscense, Learning to skateboard on a warzone if you’re a girl, Life overtakes me, St. Louis Superman y Walk Run Cha-cha.

In the abscense, Learning to skateboard on a warzone if you’re a girl, Life overtakes me, St. Louis Superman y Walk Run Cha-cha. Mejor Cortometraje de Ficción: Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbours’ window, Saria y A Sister.

Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbours’ window, Saria y A Sister. Mejor Cortometraje Animado: Dcera (Daughter), Hair Love, Kitbull, Memorable y Sister.

¿Cómo, cuándo y dónde ver la premiación de los Oscars 2020?

Si ya has elegido a tus preferidos, entonces no te puedes perder la transmisión de los Premios Óscar 2020 que se llevarán a cabo este domingo 9 de febrero desde el teatro Dolby de Los Ángeles, California, en punto de las 20:00 horas (Hora México). Podrás ver la transmisión en vivo a través de Azteca 7, quienes desde un par de horas antes comenzarán a transmitir la alfombra roja de la ceremonia y posteriormente, llevarán hasta tu pantalla cada detalle del evento.

También, podrás disfrutar de la ceremonia 92 de los Oscars a través del canal TNT, o en internet, mediante el canal de streaming de ABC o en la cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood, @The Academy, aunque ahí solo se podrá ver la alfombra roja, pero no la entrega de premios.

Mark Ruffalo, Gal Gadot y Timothée Chalamet, serán algunos de los anfitriones de los Oscars 2020.

Aunque en esta ocasión, no hubo muchos destacados mexicanos que estuvieran nominados, estamos seguros que no te querrás perder este magno evento que reconoce a lo más sobresaliente del séptimo arte y que nuevamente no tendrá un host, sino diversos anfitriones como Gal Gadot, Mark Ruffalo y Timothée Chalamet entre otras grandes estrellas de Hollywood que cautivarán tu pantalla.

