Kylie Jenner y Travis Scott se unen en mega festejo para su hija Stormi

La familia Kardashian-Jenner tiene la tradición de celebrar por días los cumpleaños, e incluso los aniversarios, siempre iniciando días antes de la esperada fecha.

Y el cumpleados número 2 de Stormi, la primera hija de Kylie Jenner no es la excepción, puesto que su madre y su padre, Travis Scott llevan varios días en el parque de Disney World en Orlando, Florida para celebrar a la pequeña.

Kylie Jenner de 22 años y Travis Scott de 27, ya no son pareja pero han decidido limar las asperezas para celebrar el cumpleaños de la pequeña Stormi Webster.

Recientemente, la ex- pareja, Kylie Jenner y Travis Scott fueron vistos con Stormi en el popular parque de diversiones, Disney World en Orlando con motivo del cumpleaños, como fue publicado en Instagram.

Stormi Webster nació un primero de febrero de 2018, pero la familia Kardashian- Jenner tiene la costumbre de celebrar estas fechas especiales durante varios días, muchas veces culminando con un mega evento en el día del cumpleaños.

En el viaje a Disney World estuvieron acompañados de Kourtney Kardashian, hermana de Kylie Jenner, y de la abuela materna de Stormi, Kris Jenner con su novio, Corey Gamble. También fueron parte del viaje las sobrinas de Kylie Jenner, North West - hija de Kim Kardashian - y Penélope Disick, hija de Kourtney.

En un vídeo reciente junto a su hermana Kim Kardashian, Kylie Jenner admitió que le gustaría tener 4 hijos en 7 años o menos, lo que despertó la duda si podría dar la noticia de un embarazo pronto.

“Me veo segura de tener cuatro hijos. Solo que no sé cuándo. No tengo una línea de tiempo para esto y no sé si voy a tener cuatro hijos mañana o si voy a tener cuatro hijos como en siete años”.