José Eduardo Derbez confiesa que sus papás se llevan muy mal ¡Ni se hablan!

José Eduardo Derbez es producto de la relaciòn que hubo en algún momento entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, sin embargo, a pesar de que en el pasado hubo cariño entre ambos actores, al parecer actualmente no se toleran, según las declaraciones que hizo su hijo.

De acuerdo con José Eduardo Derbez, hay mucho rencor entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, y si bien, en realidad no son groseros el uno con el otro, la realidad es que ya van màs de 10 años que no se hablan, confirmando que no se llevan bien.

Victoria Ruffo no vio la serie de José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez tuvo una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde confesó que Victoria Ruffo no ha querido ver “De viaje con los Derbez” a pesar de haber tenido un gran éxito la serie de la renombrada familia de actores.

La serie “De viaje con los Derbez” ha sido una de las más vistas, pues Amazon Prime y Lionsgate le dieron una importante promoción a este proyecto.

“Mi mamá no ha querido ver la serie que porque sale mi papá, ya le dije, adelántate donde sale mi papá, pero ya la estoy convenciendo de que la vea”, dijo José Eduardo Derbez en la entrevista con Mara Patricia Castañeda.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo resaltó que no se pueden hablar ya que, cuando intentan entablar una comunicación pacífica, pasan unos segundos y comienzan las M3ntadas de M4dre.

“O sea empezaban muy bonito. Yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono. 10 segundos más y ya era mentada de madre”, dijo Eugenio Derbez.

Explicó que ya van 10 años desde que no se hablan, justo cuando José Eduardo Derbez cumplió 18 años, sin embargo, el sí mantiene una bonita relación con cada uno de sus papás.

