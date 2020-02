José Eduardo Derbez está preocupado por su soltería; "No quiero ser tío solterón"

El guapo hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, José Eduardo, está preocupado por seguir por la línea de la soltería y afirmó en una entrevista que no quiere convertirse en “el tío solterón de los gatos”.

Cabe recordar que hace unos meses terminó su relación sentimental con Bárbara Escalante con quién salió durante cinco años así que en estos últimos meses el guapo joven se ha acostumbrado tanto a tener su propio espacio y tiempo que realmente le da miedo de enamorarse de su soltería y jamás iniciar una relación otra vez.

“Ahorita ando soltero y he aprendido a conocerme mejor estando solo, aunque me está dando miedo porque me estoy acostumbrando mucho y no quiero ser el tío solterón con gatos”, compartió.

José Eduardo Derbez preocupado por su soltería

José Eduardo Derbez está preocupado por su soltería; "No quiero ser tío solterón"

Tal vez te interese.- Victoria Ruffo presume a sus otros hijos además de José Eduardo Derbez (FOTOS)

Cuando en la entrevista a José Eduardo le preguntaron que cómo le va en el amor, el joven se limitó a responder “de la ching%da”.

Pero no todo es malo ya que gracias a su soltería se está conociendo mejor y aunque ya no cree en el amor como antes, José Eduardo piensa que el romance le sienta bien a todas las personas.

José Eduardo Derbez está preocupado por su soltería; "No quiero ser tío solterón"

“Yo creo que el amor lo puedes encontrar de diferentes formas y en muchos lugares, aparte a todos nos hace bien tener amor”.

Por otra parte, confesó que si le gustaría tener una familia pero claro, en un par de años más…

"A mí sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo. Ahorita soy un polluelo que está saliendo del capullo, un polluelo medio traqueteadón, pero va saliendo del capullo”, finalizó.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana