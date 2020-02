Amber Heard le pegaba a Johnny Depp ¡se filtra un audio que lo comprueba!

Después de todos los escándalos respecto a una supuesta violencia intrafamiliar entre estos dos actores de Hollywood, nos queda claro que la relación entre Amber y Johnny ha llegado al grado de no tener reparación alguna. Y ahora vuelven a encabezar las noticias más polémicas después de que se filtrara un audio grabado hace cinco años, donde la actriz Amber Heard reconoce abiertamente haberle pegado a su ex marido Johnny Depp.

Este último descubrimiento ha ocasionado un gran escándalo entre los seguidores del actor, puesto que se trata de un tema sensible en el que Amber al pedir el divorcio en el año 2016, alegó que Depp había cometido ciertas agresiones hacia su persona culpándolo por el delito de violencia doméstica. Un hecho que por supuesto Johnny negó e incluso interpuso una demanda en contra de la actriz por difamación.

Ahora toda esta historia se ve modificada gracias a la filtración de esta grabación realizada de forma consensuada en el celular de Amber Heard, la cual supuestamente se originó durante una sesión informal de terapia.

Según la información publicada en el Daily Mail, medio que manejó esta gran exclusiva, en un momento de la conversación dentro de este audio, Amber hace referencia a uno de los enfrentamientos ocurridos en su relación con Johnny Depp, declarando no lamentaba haberle dado una buena bofetada en la cara.

Asimismo se asegura que en este mismo audio aparece una respuesta del actor, en donde menciona a grandes rasgos que él no soportaba más los abusos físicos que se tenían uno al otro, por lo que la separación era la mejor idea para no terminar en peores condiciones.

Y en otra parte de la grabación, la propia Amber Heard realiza una confesión bastante dura que hoy ha dado vueltas por el mundo:

“No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza”