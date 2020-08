Jimin: ¿Qué significa el tatuaje "13" del integrante de BTS? ¡Es muy profundo!

Un nuevo regreso de BTS significa nuevos looks de RM de BTS, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Los fanáticos ya sabían que los miembros iban a cambiar su moda y colores de cabello para ir junto con su nuevo concepto, pero nada podría haberlos preparado para el gran cambio de apariencia de Jimin.

Parece que Jimin recientemente se hizo un tatuaje de "13" y, aunque los fanáticos inicialmente pensaron que era falso, ahora están convencidos de que es real. A los fans incluso se les ocurrió un posible significado detrás del tatuaje "13" de Jimin de BTS y es muy profundo.

Significado del tatuaje de Jimin

Los fanáticos se enteraron por primera vez del nuevo tatuaje de Jimin cuando BTS hizo su especial de regreso anual VLIVE el 20 de febrero. Horas antes de lanzar su nuevo álbum Map of the Soul: 7 el 21 de febrero, BTS hizo una transmisión en vivo para que los fanáticos discutieran el significado detrás su último proyecto. Además de dar un puñado de spoilers, incluida la burla de su coreografía "ON", "los chicos jugaron juegos y revelaron su MOTS: 7" Jacket Shooting Sketch ".

En un momento durante el especial, Jimin levantó los brazos y mostró su muñeca. Llevaba puesto un brazalete, pero eso no impidió que los ARMY cogieran lo que parecía ser un tatuaje "13" en su muñeca izquierda.

En ese momento, los fanáticos pensaron que era solo temporal (o que se había inquietado y dibujó el número en su muñeca con un bolígrafo), pero días después, los fanáticos vieron el tatuaje nuevamente durante la aparición de BTS en el programa de música coreana M Countdown, donde realizaron sus dos MOTS: 7 singles, "Black Swan" y "ON". A pesar de la rápida coreografía de BTS, los fanáticos de alguna manera vieron otra vez la nueva tinta de Jimin, convenciéndoles de que es permanente.

Los fanáticos han estado teorizando sobre el posible significado de la tinta, y algunas teorías populares son que el número favorito de Jimin es el 13, nació el 13 de octubre y BTS debutó el 13 de junio de 2013. Quizás, el significado detrás de la nueva tinta es las tres teorías al mismo tiempo.

En cuanto a si este es realmente el significado detrás del nuevo tatuaje de Jimin, los fanáticos tendrán que esperar a escucharlo del propio Jimin para obtener la confirmación. Con suerte, las teorías de los fanáticos son ciertas porque, si lo es, sería el tributo más dulce a BTS.