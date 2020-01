Jennifer Aniston posa junto a sus compañeras de ‘FRIENDS’, ¿Volverá la serie?

Jennifer Aniston posa en tierna foto junto a sus compañeras de ‘FRIENDS’

Hace tan solo unos meses, Jennifer Aniston ingresó al mundo de Instagram, y desde eso no ha parado de compartir varias fotos de su día a día y con sus amigos y familiares más cercanos. Pero como buena celebridad, sus amistades son reconocidos actores y actrices que tienen una buena relación con Aniston de 50 años.

Pero una de las amistades más fuertes que tiene Jennifer Aniston es la que mantiene con las actrices Courteney Cox y Lisa Kudrow, con quienes compartió escena en la popular serie de comedia y drama, “Friends”. Esta relación de amigas ha durado desde que comenzaron el proyecto en 1999, y rebasó la pantalla chica, puesto que aún muchos años después, las tres actrices se siguen llevando de maravilla.

La amistad entre “Rachel Green” (Jennifer Aniston), “Monica Geller” (Courteney Cox) y “Phoebe Buffay” (Lisa Kudrow), es una de las más apreciadas por el público, quienes adoran ver a las tres protagonistas de “Friends” juntas aún después de tanto tiempo que se terminó la serie en el 2004. Cada que Aniston, Cox y Kudrow se reúnen generan mucha popularidad en instagram.

Los fans quieren una nueva temporada de “Friends”

En diversas ocasiones, los fanáticos de la serie original de Warner, “Friends”, han pedido a todo el elenco que realicen una nueva temporada, capítulo especial o incluso una película de la sitcom. Y las solicitudes de los fans podrían haber sido escuchadas por Warner y HBO Max, ya que en la nueva plataforma de streaming, HBO Max, están planeando realizar un regreso de "Friends" con los actores originales para celebrar los 25 años de la producción de televisión creada por David Crane y Marta Kauffman.

Elenco de la serie 'Friends'

En la foto posteada en la cuenta de Instagram de Jennifer Aniston, se puede observar el cariño que le tiene a sus ex compañeras de “Friends” Lisa Kudrow y Courteney Cox, por lo que no tendrían problema alguno en trabajar juntas de nuevo, y con sus ex compañeros Matt Le Blanc ("Joey Tribbiani"), David Schwimmer ("Ross Geller") y Matthew Perry ("Chandler Bing"). La publicación ha obtenido millones de likes y miles de comentarios por parte de los más de 23 millones de seguidores de la cuenta de Aniston.

