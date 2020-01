Itatí Cantoral revela cómo se enteró que Eduardo Santamarina le era infiel

Itatí Cantoral es una reconocida actriz de televisión que destaca en el medio del espectáculo por su participación en exitosas telenovelas de la empresa Televisa como “Hasta que el dinero nos separe”, “María la del Barrio”, “Dos mujeres, un camino” y “Mujeres Asesinas”.

Recientemente la famosa actriz mexicana fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo Infante para platicar acerca de varios temas y uno de ellos fue sobre la manera en que superó la dolorosa infidelidad que su ex-esposo Eduardo Santamarina cometió con Susana González.

Esta infidelidad causó bastante polémica en los medios de comunicación pues Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina eran reconocidos por ser una de las parejas más estables del espectáculo y la posibilidad de una separación entre ambos famosos parecía imposible.

Itatí Cantoral reveló que ella fue la última en saber lo que estaba ocurriendo entre su ex-esposo y Susana González e incluso confesó que sintió mucha vergüenza cuando se enteró que todos en Televisa ya sabían que Eduardo Santamarina le estaba siendo infiel.

“Cuando yo me enteré ya sabían todos, Televisa, Juan Osorio y Niurka y todos, qué horror”, confesó Itatí Cantoral en la entrevista.

De igual manera platicó que gracias a una mujer que la conocía desde que era niña y que en ese entonces laboraba en los camerinos con ella , fue que pudo enterarse de lo que Eduardo Santamarina hacía con Susana González cada vez que se quedaban solos.

“La señora me conocía de hace mucho tiempo, entonces llamó al camerino y me dice ‘ay, señora yo ya no sé ni qué decirle, pero es que Eduardo y Susana se meten al camerino, todo Televisa ya lo sabe” dijo la famosa actriz.

Aunque Itatí Cantoral mencionó que enterarse de la infidelidad de su ex-esposo fue muy doloroso para ella, la actriz aseguró que no puede culpar a nadie de lo ocurrido y que considera que Susana González, quien ahora es su amiga, es una buena mujer pero se equivocó.

