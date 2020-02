Ingrid Coronado manda contundente mensaje a los que la critican

Recordemos que Ingrid Coronado ha estado encabezando las noticias más escandalosas de los últimos días, a través de sus videos en YouTube, donde la ex conductora de Tv Azteca ha realizado sus peores confesiones, lo que ha muchos de sus seguidores les ha ocasionado un total shock.

Uno de sus primeros escándalos fue al revelar la verdadera razón por la cual decidió abandonar a la televisora que la lanzó a la fama y que la mantuvo con un trabajo estable por varios años. Un trabajo que aparentemente Ingrid no disfrutaba en lo absoluto y que por el contrario sufría de los peores martirios al tener que fingir su sonrisa diariamente.

Este dato ya nos tenía bastante anonadados y sorprendidos, cuando la ex conductora reveló otro más de sus oscuros secretos, donde aparentemente sufrió de grandes maltratos y agresiones por parte de sus parejas en el pasado, un hecho que la sumergió en una depresión sintiéndose sin valor alguno.

Ingrid Coronado revela sus peores secretos en sus redes sociales

Nos queda claro que la vida de Ingrid Coronado, quien estuvo casada con el también conductor Fernando del Solar, no era tan rosa como lo pensábamos, puesto que en esta nueva faceta de la ex conductora, hemos podido conocer un segundo rostro que literalmente nos ha dejado helados con sus confesiones.

Sin saber si se trata de una estrategia más de Ingrid Coronado por seguir obteniendo recursos por su fama, o si en realidad llegó a una catarsis sin vuelta atrás. Lo que podemos asegurar es que le ha funcionado excelentemente, puesto que en su Instagram ya tiene más de 1 millón de seguidores, a los cuales nuevamente sorprendió con un video muy polémico.

Ingrid Coronado manda contundente mensaje a los que la critican

Recientemente Ingrid Coronado dedicó uno de sus famosos videos hacia las personas que la critican, mandando un contundente mensaje que nos ha dejado en total shock. En este último video posteado también en su cuenta de Instagram, la ex conductora confiesa haberse enfrentado a comentarios y críticas negativas que la llegaron a afectar fuertemente.

Debemos confesar que Ingrid ha logrado obtener toda nuestra atención, puesto que ya no podemos ni adivinar sobre los temas que hablará. Así que ya no podemos seguir esperando los nuevos escándalos y revelaciones de esta ex conductora de Tv Azteca, que nos ha demostrado que nadie y nada es lo que parece.

