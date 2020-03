Inés Gómez Mont recuerda la pesadilla que vivió junto a su ex esposo

Inés Gómez Mont recuerda un tormentoso pasado de su ex esposo

Uno de los momentos que marcó la vida de la conductora Inés Gómez Mont, fueron los problemas que empezó a tener con su ex esposo, Javier Díaz, con un quien vivió una pesadilla y una traición que arruinaron su matrimonio.

La conductora Inés Gómez Mont a través de una entrevista para el programa "De primera mano", dio a conocer el tormentoso pasado que vivió de su ex esposo; la presentadora de la televisión asegura que él le fue infiel con una de sus amigas.

Inés Gómez Mont rompió el silencio y confesó que una amiga que vivía en Monterrey fue la mujer con quien se frecuentaba su ex esposo; la conductora descubrió unas extrañas fotos en el mes de diciembre y justamente en ese momento decidió divorciarse.

Te puede interesar: Inés Gómez Mont cada día MÁS DELGADA; sus fans se preocupan

En la entrevista que concedió Inés Gómez Mont al programa de televisión, reveló que cuando tuvo problemas con su ex esposo, prefirió no decir nada, pero ahora la famosa rompió el silencio y confesó la verdad de la pesadilla que vivió durante su matrimonio.

Infidelidad de Javier Diaz

El ex esposo de Inés Gómez Mont, Javier Diaz, no la apoyo durante su embarazo de trillizos, cuando ella más lo deseaba, pero al parecer a Javier Díaz no le importaba, solo quería divertirse, incluso compartía fotos de sus fiestas, lo que causaba el enojo de la conductora.

"El cansancio que era para mí, todo ese proceso de sacar a mis hijos adelante...

... y ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en las redes sociales, en la fiesta, con botellas y con shots de tequila, me daban ganas de matarlo". Comentó Inés Gómez Mont en la entrevista que tuvo con Mónica Noguera, conductora de "De primera mano".

La conductora Inés Gómez Mont, ocultó que estaba separada del padre de sus hijos, pero tras 6 meses de estar separados, decidió decirle a su papá, quien la ayudó a realizar el trámite del divorcio.

Actualmente la conductora Inés Gómez Mont, se encuentra disfrutando de la gran familia que ha formado a lado de su actual esposo, Víctor Álvarez Puga, quien la ha apoyado en todo momento y sobre todo al cuidado de los hijos de la famosa.

Foto: Las Estrellas.