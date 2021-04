iHeartRadio Music Awards: The Weeknd encabeza a los nominados de este 2021

The Weeknd, Megan Thee Stallion y Roddy Ricch se encuentran entre los principales nominados para los iHeartRadio Music Awards del próximo mes.

Las ocho nominaciones de The Weeknd incluyen artista masculino del año, compitiendo con Ricch, Harry Styles, Justin Bieber y Post Malone, y canción del año por "Blinding Lights".

Ricch y Megan Thee Stallion obtuvieron siete nominaciones cada uno, incluido el de artista hip-hop del año. También compiten en la categoría DaBaby, Lil Baby y Pop Smoke.

The Weeknd es el artista con más nominaciones de los premios iHeartRadio/Foto: Las Vegas Review

Megan Thee Stallion es candidata a artista femenina del año, junto a Ariana Grande, Billie Eilish, Dua Lipa y Taylor Swift, según el anuncio del miércoles de los premios del 27 de mayo que se transmitirán por Fox.

La ceremonia se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, una excepción a una serie de entregas de premios en gran parte virtuales forzadas por la pandemia en el último año.

La transmisión de los premios iHeartRadio 2020 fue cancelada y los ganadores se anunciaron por radio.

Nominados a los iHeartRadio Music Awards 2021

Otras nominadas a canción del año son “Circles” de Malone; “Don't Start Now” de Dua Lipa; "Rockstar" de DaBaby y con Ricch y "Watermelon Sugar" de Harry Styles.

Dr. Luke, quien disfrutó de una renovación creativa con éxitos como "Say So" de Doja Cat y obtuvo su primer premio Grammy este año en siete años, fue nominado como productor del año.

Compitiendo con Dr. Luke, que sigue envuelto en una demanda con Kesha, están Andrew Watt, Frank Dukes, Louis Bell y Max Martin.

Los nominados a artista pop latino o reguetón del año son Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma y Ozuna.

Blake Shelton, Luke Bryan, Luke Combs, Maren Morris y Thomas Rhett son los aspirantes al artista country del año.

BTS, Dan + Shay, Jonas Brothers, Maroon 5 y veintiún pilotos son los nominados a mejor dúo o grupo.

La ventaja de nominación de The Weeknd se produce después de que el artista se abriera a Billboard en enero sobre su indiferencia hacia el premio Grammy después de no poder obtener un solo guiño al Grammy por su álbum aclamado por la crítica "After Hours", que incluye los éxitos "Blinding Lights" y "Heartless".

"A mí personalmente ya no me importa", dijo Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye.

"Tengo tres Grammy, lo que no significa nada para mí ahora, obviamente. No es como, '¡Oh, quiero el Grammy! Es solo que esto sucedió, y estoy dispuesto a ponerme frente al fuego, siempre que nunca vuelva a suceder", agregó.

La ceremonia, que rinde homenaje a los artistas y canciones más reproducidos de 2020 en las estaciones de radio iHeartMedia de todo el país y en la aplicación iHeartRadio, incluirá presentaciones en vivo e historias de cómo los ganadores lograron el éxito.

¿Qué artista crees que será el gran ganador de los iHeartRadio Music Awards de este año? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

