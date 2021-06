iCarly: la nueva temporada en Paramount+ ¡no es para niños!

Buenas noticias para los fans de iCarly, pero no tan “buenas” para los niños de hoy, ya que la famosa serie de Nickelodeon ya no será para los peques, ya que tocará temas de la adultez, como los romances, la salud mental, la sexualidad, las fiestas y se estrenará en Paramount+ ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que luego de que iCarly tuviera 97 episodios distribuidos en seis temporadas llegó a su fin en el noviembre del año 2012, lo que dejó con el corazón roto a millones de fans; sin embargo, ahora estará de regreso, pero no será apto para niños, lo bueno, es que sus seguidores ¡ya son adolescentes!

Cabe mencionar que iCarly ya no contará con Jennette McCurdy como Sam Pucket, a quien seguro extrañarán los fans de la serie en esta nueva etapa; sin embargo, habrá un personaje nuevo que podría ¡encantarles!

Habrá nuevo personaje en iCarly y es activista

iCarly, nueva temporada. Foto: larepublica.pe

Activista LGBT+ y pansexual será el nuevo personaje que se integrará a la nueva temporada de la serie iCarly que se estrenará en Paramount+ el 17 de junio de 2021 y no será para niños, ya que según el actor Jerry Trainor, habrá en la mesa temas sexuales.

Ante esto, Nathan Kress, decidió revelar al público que esta nueva fase del show es de adultos y para adultos, y no:

“...específicamente uno apto para niños.”

Esta podría ser entonces el motivo por el que esta nueva producción no se estrenará en Nickelodeon, sino en Paramount+, así que, si tienes niños en casa, procura no ponerles esta versión de iCarly, ya que podría ser inapropiada para su edad, pero si eres de esos fans desde sus inicios, entonces tal vez de pasar 9 años extrañando a tus personajes favoritos, ya estés en la edad adecuada para estos temas, ¡así que no te la pierdas!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de shock.co