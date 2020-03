Henry Cavill podría ser de nuevo Superman en una serie, ¿De qué se trata?/foto: Superluchas

El actor británico Henry Cavill no consiguió el éxito deseado en su papel de Superman durante su participación en la película “Hombre de Acero”. Sin embargo, los fans aún quieren que le den una segunda oportunidad, por lo cual, podría regresar a interpretar al personaje de DC Universe en una nueva serie de televisión que ya está planeando HBO Max.

El famoso superhéroe de DC, Superman, podría tener una nueva serie y el actor que encabeza la lista de los castings para darle vida es Henry Cavill. Aunque en “Hombre de Acero” y “La Liga de la Justicia” el actor de 36 años no logró hacer que el personaje destaque como se esperaba, los fans y productores aún tienen la esperanza de que Henry pueda realizar un mejor papel como Clark Kent.

Henry Cavill como Superman/Foto: Farid Network

HBO Max ya ha comenzado con los planes de producción de una serie de Superman pero con una historia distinta a la que se ha presentado en el DCEU. Y es que el nuevo proyecto estaría basado en Superman: Speeding Bullets y Superman: The Dark Side. La idea es crear una narrativa completamente diferente a la que hemos visto en la pantalla grande.

Henry Cavill podría regresar como Superman

De acuerdo con el portal We Got this Covered, los ejecutivos de la plataforma de streaming HBO Max no desean tener en el elenco de su serie a algún actor que haya participado en las películas de DC Universe; pero, existe la posibilidad de que Henry Cavill sí esté considerado en el casting para poder obtener el papel de Superman.

Los fans del superhéroe de Kriptón han tenido opiniones diversas sobre el rol de Henry Cavill como Superman, algunos afirman que el actor sí hizo un buen papel, mientras que otros aseguran que no. Pero tendremos que esperar a ver si HBO Max decide elegir al actor para retomar el personaje.

Recordemos que la última serie live action que existió de Superman fue “Smallville” (2001) donde el protagonista fue el actor Tom Welling. Actualmente la cadena de televisión CW está trabajando en otra serie de Clark Kent pero con los actores Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, interpretando a Superman y Luisa Lane, respectivamente.