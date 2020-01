Grammys 2020: Nominados son acusados de corrupción, acoso y plagio

Recordemos que este fin de semana se realizará uno de los eventos más importantes para la industria musical, los Grammys 2020. Sin embargo parece que no todo marcha como debería, puesto que a unas horas de esta gran gala han surgido uno de los peores escándalos donde grandes artistas y reconocidos cantantes se vieron implicados en graves delitos como acoso sexual, corrupción y plagio entre otros.

Esta grave situación surgió a partir de un polémico correo enviado a finales del mes de diciembre del 2019, por parte de la ex presidenta y directora ejecutiva de la Academia de Grabación, Deborah Dugan, en el cual denunciaba haber sido víctima de acoso sexual por parte de Joel Katz, jefe del departamento legal de la Academia.

Sin embargo Katz se ha sabido defender de esta situación publicando incluso un comunicado en el que mencionaba que justo unos días antes de realizarse esta denuncia por parte de Dugan, una empleada ya había acusado a esta ex directora por crear un ambiente tóxico e intolerable en el trabajo.

Corrupción en las votaciones de los Grammys 2020

Por otro lado Deborah Dugan continuó con su lucha contra la industria musical afirmando que había ciertas irregularidades en las votaciones de los Premios Grammy, mencionando que un artista junto a su representante conversaron con el comité de nominación para la “Canción del Año 2019”, lo que ocasionó que este cantante fuera nominado de una manera corrupta, al igual que los artistas Ariana Grande y Ed Sheeran.

A pesar de que la ex presidenta no mencionó algún nombre en específico, también amenazó con evidenciar de una manera pública este acto de corrupción. Un hecho que trae bastante preocupados a todos los implicados en esta edición número 62 de los Grammys.

Ariana Grande es acusada de plagio

Por otro lado recordemos que Ariana Grande, una de las favoritas en la actualidad, también se ha visto envuelta en grandes escándalos, después de que el rapero Josh Stone la acusara recientemente de plagio.

Stone asegura que Ariana copio una estrofa de su canción “You Need It, I Got It” en su famoso sencillo “Seven Rings”. Donde el abogado del rapero junto a expertos musicólogos habían examinado ambas canciones llegando a encontrar diversos fragmentos y ritmo similares.

Con esto no nos queda duda que este año los Premios Grammy presentarán una de sus ediciones más polémicas en la historia, donde muchos más artistas se pueden ver involucrados en esta red de corrupción.

