Grammys 2020: Los momentos más SAD de la noche ¡hasta las lagrimas!

La noche de ayer se vivieron unos intensos premios Grammy en Los Angeles, California, ya que hubo momentos muy conmovedores que le pusieron la piel chinita a más de uno, en primer lugar la gala se abrió con un homenaje a Kobe Bryant por la hermosa Alicia Keys lo cual puso un ambiente gris pero gracias a las palabras de aliento de la cantante todo siguió su marcha como estaba planeado.

Otro de los momentos más conmovedores y que hicieron llorar a más de un televidente fue cuando Camila Cabello le cantó a su padre y este rompió en llanto.

te imaginas ser el papá de Camila y q te dedique la canción más hermosa de su álbum y encima la cante para ti en los premios más importantes de la musica solo para decirte que fuiste el primer hombre que la amó?? por dios soy un mar de lagrimas#GRAMMYs

Cuando pensábamos que nada podía ser más conmovedor, Billie Eilish se presentó junto a su hermano cantando When The Partys Over, tocando el corazón de todos los asistentes.

Billie se llevó 5 premios de 6 nominaciones

Increíblemente después de todos estos conmovedores momentos, Demi Lovato también hizo temblar a los asistentes con una tremenda interpretación que hizo que al finalizar la gente la ovacionara de pie.

Vídeo completo da performance de Demi Lovato de “Anyone” no Grammy.



Sin duda alguna la entrega de los premios Grammy de este año 2020 fue increíblemente conmovedora y si te perdiste de esta te aconsejamos que busques los videos de la repetición porque fueron momentos inolvidables que quedarán marcados en la historia del medio del espectáculo.

Por otra parte uno de los momentos más emocionantes y que también le erizó la piel a muchas personas fue el show de Ariana Grande y de Rosalía que hizo temblar a la audiencia.

