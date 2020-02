Galilea Montijo al borde de las lágrimas rompe el silencio ¡No volverá a ser mamá!

Una de las nuevas secciones del programa matutino "Hoy" ha dejado muy impresionados a los fans de Galilea Montijo, pues la conductora abrió su corazón en "Historias de amor" y al borde de las lágrimas reveló un íntimo secreto.

Galilea Montijo anteriormente había dado a conocer cómo fue la espectacular boda que tuvo con el empresario Fernando Reina Iglesia, y la ocasión que supo que estaba embarazada de su primer hijo.

Sin embargo, la conductora del programa "Hoy" rompió el silencio y confesó sí tendría otro hijo, a lo que Galilea Montijo expresó que su médico le indicó que no podrá tener otros bebés, esto destrozó por completo las ilusiones de la conductora de Televisa.

Cabe mencionar que Galilea Montijo dio a luz a Mateo cuando tenía 38 años de edad, esto complicó la situación de la conductora del programa "Hoy", incluso la presentadora le cuestionó a su médico se podría ser mamá de nuevo, por lo que el doctor le dijo que no, porque sería arriesgado para ella.

La conductora Galilea Montijo con los ojos llorosos expresó que lo estuvo intentando por un tiempo, sin embargo la presentadora de Televisa confesó que no pegó, por lo que descartó la posibilidad de ser mamá de nuevo.

"Me quede con las ganas sí, pero no creo que me falte, porque soy muy feliz con puro hombre en mi casa, también yo siento que tengo el carácter para estar con puro hombre".

La conductora Galilea Montijo confesó que le hubiera encantado tener 3 hijos, sin embargo, la edad que tenía la presentadora de Televisa, no era conveniente por los riesgos que pudiera tener en el parto.

Durante la entrevista Galilea Montijo compartió la experiencia que tuvo cuando fue mamá primeriza, pues estaba muy emocionada por la llegada de su primer hijo, aunque tuvo algunas discusiones con su esposo, pues él tiene dos hijos de su primer matrimonio.

