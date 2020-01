Foster The People anuncia fecha en Guadalajara; tendrá 3 conciertos en México

Foster The People es una de las bandas de Indie Rock más populares a nivel internacional. La agrupación fue formada en 2009 por Mark Foster y Mark Pontius, y su música ha sido catalogada como una mezcla de varios géneros, no solo Indie- Rock, sino tambien Dance Pop, Pop Alternativo, entre otros subgéneros.

La banda se hizo mundialmente popular después de haber dado a conocer el sencillo “Pumped up Kicks”, canción que relata la historia de un tiroteo en una escuela, y basada en una historia real en Estados Unidos, dicha canción causó mucha controversia, sin embargo, también fue la punta de lanza para que la banda se colocará en el repertorio de miles de fans alrededor del mundo.

Foster The People tiene una gran comunidad de fanáticos en México, por lo cual estarán visitando nuestro país en el Festival Vaivén, en el festival Pa’l Norte, y ahora han anunciado una fecha en Guadalajara convirtiendose en uno de los Conciertos en México más esperados.

Foster the people está en el Line Up de Pal Norte

Foster The People llega a Guadalajara

De acuerdo con el calendario de conciertos será el próximo 25 de marzo del 2020 que Foster The People llegue a tierras tapatías, en el Auditorio Telmex, y los boletos estarán disponibles a partir del próximo 4 de febrero para tarjetahabientes banamex, y como venta general el próximo 6 de febrero.

Foster The People buscará tener un Sold Out en este concierto, aunque hasta ahora no se han dado a conocer los precios oficiales.

La agrupación norteamericana se ha convertido en un fenómeno mundial, y ahora se encuentran promocionando su nuevo material que contiene las canciones “Imagination”, “Style”, “Worst Nites” y “Pick u Up”, mismas que seguramente serán coreadas por cientos de asistentes en Guadalajara.

Te puede interesar: Tecate Pa'l Norte: Este el el line up definitivo del concierto

Una de las últimas visitas que hizo Foster The People a México fue en Monterrey en el Pa’l Norte de 2014, y ahora, finalmente están de regreso para deleitar a todos sus seguidores, con sus mayores éxitos.

Siguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana