Facundo presume encuentro con Yalitza Aparicio en un avión (FOTO)

Uno de los conductores de TV Azteca que ha dado de qué hablar, es sin duda alguna Facundo, quien fue uno de los presentadores que acudió al evento de la alfombra roja de los premios Oscars 2020 en su edición número 92.

Sin embargo, algo que ha causado polémica fue el inesperado comentario que le hizo al ganador del Oscar el director Bong Joon-Ho, durante la alfombra roja de la gran celebración, pero tal parece que Facundo ha vuelto a sorprender a los internautas al compartir una fotografía con la actriz Yalitza Aparicio.

Facundo se encontró con Yalitza Aparicio durante un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y no quiso desaprovechar la oportunidad de tomarse una fotografía del recuerdo al lado de una de las nominadas al Oscar del año pasado.

“Hasta parece que nos queremos, ¿será porque yo a ella si? Que chido de @yalitzaapariciomtz no use su fama pa' entrar a los antros mamones y que más bien la use para cambiar el mundo. Espero que lo logres morra”. Comentó Facundo en la fotografía que compartió en Instagram.

Facundo presume foto del recuerdo con Yalitza Aparicio

Tras el comentario de Facundo sobre la actriz Yalitza Aparicio, algunos famosos como Sebastián Rulli y Yurem Rojas, coincidieron con la publicación que hizo el conductor de TV Azteca. Mientras que otros internautas no dudaron en criticar la participación del presentador de la pantalla chica durante la alfombra roja de los premios Oscars 2020.

Y es que algunos internautas lo tacharon de ridículo por compartir una fotografía con Yalitza Aparicio, pues algunos usuarios mencionaron que el conductor Facundo es algo pesado en persona.

Cabe mencionar que Yalitza Aparicio a pesar de que no estuvo presente en la entrega de los premios Oscars, fue invitada al evento que organizó Vanity Fair, donde acaparó las miradas de los reflectores por su elegante vestido de lentejuelas.

