Eva Mendes respondió al ‘hater’ que le comentó que ya estaba envejeciendo ¡Increíble!

El camino de Eva Mendes por la industria del entretenimiento ha sido realmente amplio, puesto que la hemos visto participar como modelo de importantes marcas y como actriz en algunos filmes cinematográficos como “2 Fast 2 Furious” y “Hitch”, película que protagonizó junto al actor Will Smith.

Asimismo no podemos evitar hablar de su vida sentimental, puesto que Eva Mendes lleva alrededor de nueve años casada con el apuesto actor Ryan Gosling, con quien comparte dos hermosas hijas Esmeralda y Amanda.

Además de su trabajo en la actuación, también hemos podido ver a esta bella actriz participando en algunos videos musicales como el de la famosa banda de rock Aerosmith, en su videoclip “Hole in my soul”.

Eva Mendes una actriz multifacética

Por otro lado cabe resaltar que su trabajo como modelo la llevó a posar totalmente desnuda en un anuncio publicitario para la organización PETA, durante una campaña contra el uso de pieles animales. Con esto no queda duda que Eva Mendes es una de las artistas más multifacéticas de Hollywood.

Con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Eva también se coloca como una de famosas más influyentes en redes sociales, donde constantemente se mantiene en contacto con sus fans a través de sus publicaciones.

Aunque no es la primera vez que un famoso responde a las críticas de algunos usuarios, como pasó en el caso de Julia Roberts cuando le contestó a una usuaria que criticó su aspecto físico, o como Kim Kardashian quien recientemente le respondió a los haters que la criticaron por no haber donado dinero a Australia.

Eva Mendes respondió a su ‘hater’ en redes sociales

Eva ha logrado impactar a sus seguidores por responder de una forma inesperada, elegante y con respeto, lo que sin duda logró revertir la mala vibra creada por un “hater” que recientemente le escribió “Estas envejeciendo”. Un comentario que la actriz respondió con las siguientes palabras:

“Sí, es cierto y gracias a Dios que estoy envejeciendo, eso significa que sigo aquí. Voy a complir 46 pronto y me siento agradecida por cada día que envejezco. ¿Tratabas de hacerme sentir mal con tu comentario? No lo has conseguido. me hace sentir agradecida, así que gracias por el recordatorio de que sigo aquí”

Una respuesta que fue bien recibida por parte de los fans de Eva Mendes, quienes le han comentado directamente que ella es un total ejemplo a seguir, donde el paso de los años puede considerarse realmente como algo bonito.

Te puede interesar Kim Kardashian responde a haters que la critican por NO DONAR DINERO a Australia

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana