Oscars 2020: Conoce los temas nominados a mejor canción original

Los premios Oscar están cada vez más cerca, por lo que los fans están cada vez más desesperados por descubrir quienes serán los ganadores en cada categoría, donde los favoritos son quienes triunfaron en los Golden Globes.

Hace unas horas se liberó la lista completa de los nominados en todas las categorías, donde las mejores películas de los últimos meses competirán por el galardón.

Ahora te presentamos la lista de nominados a mejor canción original, donde veremos las mejores canciones que lucharán por la estatuilla el próximo domingo 9 de febrero.

I’m gonna love me again – Elton John

La banda sonora de ‘Rocketman’ la película biográfica del famoso músico Elton John, el cual fue interpretado por el actor Taron Egerton, es una de las favoritas después de ganar en esta categoría en los Golden Globes, por lo que los fans de la película esperan a que repita la hazaña.

Stand up – Cynthia Erivo y Joshua Campbell

Este tema fue la banda sonora de la cinta Harriet, cautivando a los fans desde su lanzamiento el pasado 25 de octubre, por lo que tras el impacto que generó se posicionó para ser de las favoritas en los premios Oscar, lo que se confirmó con su nominación.

Into the unknown – Kristen Anderson y Robert Lopez

El soundtrack de la segunda entrega de Frozen arrasó en taquilla desde su lanzamiento, por lo que se perfila para convertirse en un boom al igual que ‘Let it go’, el soundtrack de la primera película, siendo también una de las favoritas para llevarse la estatuilla.

I’m standing with you – Diane Warren

El tema principal de Breakthrough, la cinta que trata sobre una familia que lucha para poder salvar a su hijo después de que este cae un lago y sus esperanzas de vida son casi nulas, pero milagrosamente logra recuperarse, teniendo este tema encajando a la perfección de la historia.

I can’t let you throw yourself away – Randy Newman

Este tema fue el soundtrack oficial de la cuarta y última entrega de Toy Story, por lo que la nostalgia fue un factor indispensable para que el tema causará mucho impacto, por lo que desde que fue escuchada en la cinta, fue considerada para muchas premiaciones.

