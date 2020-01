Eminem ¿Se burló de Ariana Grande en su nuevo álbum?

El rapero Eminem regresó este 2020 con un nuevo disco, pues así lo ha anunciado a través de las redes sociales; este nuevo álbum es el número 11 del cantante y lleva por nombre “Music To Be Murdered By. Este nuevo álbum de Eminem contiene 20 canciones

Este nuevo disco de Eminem habla sobre la política de armas de Estados Unidos y lo de que ocurrió durante el concierto de Ariana Grande en el año de 2017. Aquel acontecimiento estremeció a todo el mundo.

El cantante Eminem con una impactante imagen en su cuenta personal de Instagram al recrear un momento del cineasta Alfred Hitchcock, incluso el famoso rapero comentó que se inspiró en aquella fotografía.

Uno de los temas del cantante Eminem es la canción “Darkness”, la letra menciona sobre el control de armas en Estados Unidos. En el videoclip se puede apreciar en una escena que recrean un tiroteo en un concierto. Pues aquel momento fue lo que ocurrió con Ariana Grande.

Eminem causa polémica con nuevo tema

En el videoclip el cantante Eminem utilizó algunas escenas que se grabaron del tiroteo que ocurrió en Las Vegas, Nevada.

Los temas que contiene el nuevo disco de Eminem son: "Premonition (Intro)", “Unaccommondating (feat Young MA), “You Gon’ Learn (feat Royce Da 5’9” and White Gold), “Alfred (Interlude), Those Kindfa Nights (feat Ed Sheeran), “In Too Deep”, “Gondzilla (feat Juice WRLD), "Darkness.

Así como: “Leaving Heaven (feat Skylar Grey), "Yah yah (feat. Royce Da 5'9" Q-Tip, Denaum, "Stepdad (intro), "Stepdad", "Marsh", "Never Love Again", "Little Egine", "Lock It Up (feat Anderson. Paak), " Farewell", "No Regrets (feat Don Toliver).

Eminem impacta a sus fans con su nuevo disco

Eminem de igual forma ha dividido opiniones en las redes sociales con otra de las canciones que incluye en su nuevo álbum, el tema “Unaccommodation” aseguran los usuarios que el famoso se burló de Ariana Grande sobre la tragedia que ocurrió en Manchester dejando 22 muertos tras un tiroteo.

Y es que en algún momento de la letra de la canción Eminem menciona: “Estoy contemplando bombas en el juego como si estuviera en un concierto de Ariana Grande”.

El reciente tema de Eminem "Darkness" ha obtenido más de 3 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

