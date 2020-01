Dwayne Johnson presenta su serie cómica “Young Rock” basada en su infancia

Dwayne Johnson mejor conocido como “La Roca / The Rock”, es un luchador de la WWE retirado en 2019, al igual que un reconocido actor a nivel mundial por presentar su propio estilo de cine de acción a lo largo de la década del 2010, pues no ha parado de estar involucrado en películas como “Rápidos y Furiosos”, “Terremoto”, “Jumanji: Next Level” y “Un espía y medio”.

Por tal motivo, tomando en cuenta el retiro de Dwayne Johnson en la WWE para centrarse en su carrera artística, dio a conocer un nuevo proyecto para la pantalla chica, siendo una serie cómica basada en su infancia y llevando por nombre “Young Rock”, donde podremos ver de cerca lo que vivió la celebridad mucho antes de debutar en el cine.

Lo que veremos en la serie cómica Young Rock

Dwayne Johnson protagonizará “Young Rock”, trabajando con la guionista y productora de televisión Nahnatchka Khan junto con Jeff Chiang, quienes narran la infancia de “La Roca” junto con su formación para ser luchador de la WWE y el inicio de su carrera en el séptimo arte; el actor publicó en su Instagram que la historia se centrará cuando tenía 21 años de edad.

Lo anterior, fue un momento en el que Dwayne Johnson señaló haber vivido distintas cosas en su vida, desde sus logros, fracasos, tiempos difíciles y hasta sus problemas con la ley; situaciones que se podrán ver en “Young Rock” con un total de 11 capítulos programados para la primera temporada de la serie cómica.

“Young Rock” será producida por Seven Bucks Productions, siendo una productora de Dwayne Johnson junto con Hiram García y Dany García, de igual forma está Brian Gewirtz y Jennifer Carreras de Khan´s Fierce Baby Productions como la productora ejecutiva, por lo que Universal Television será el lugar donde se grabe la serie cómica de La Roca.

El famoso actor Dwayne Johnson, tiene experiencia en la televisión con la serie Ballers, tomando en cuenta su éxito como presentador de The Titan Games y sus actuales películas como “Jumanji: Next Level” y “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”, se ha conseguido una gran fortuna de más de 600 millones de dólares.

