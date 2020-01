OSCARS 2020: Dónde ver las películas nominadas

Los premios Oscar 2020 tendrán una de las competencias más impactantes de los últimos años, pues veremos algunas de las mejores producciones cinematográficas de la actualidad.

Aunque algunas de las cintas nominadas aun no están disponibles para el público, otras incluso ya pueden adquirirse de manera digital, por lo que ahora te presentamos una lista con las mejores películas nominadas y dónde verlas.

En esta lista podremos encontrar todas las fuentes donde podemos disfrutar de estas increíbles cintas para confirmar de una vez por todas la razón por la cual están nominadas.

Joker

Esta cinta dirigida por Todd Phillips lidera la lista con 11 nominaciones, por lo cual se perfila para ser la máxima ganadora, si te la perdiste en el cine la puedes adquirir a través de Youtube y Google Play.

The Irishman

Esta impresionante cinta protagonizada por Robert De Niro está disponible únicamente por Netflix, la compañía de streaming encargada de su creación.

Once upon a time in Hollywood

La película que marcó el gran regreso del director Quentin Tarantino causó un enorme impacto en los cines, pero también puedes disfrutarla a través de Cinepolis Klic, Youtube y Google Play.

Parasite

Esta increíble cinta que rompió récords y por lo que Parasite fue nominada tanto a mejor película como a mejor película extranjera, continua en cartelera, por lo que si no la has visto, no esperes más.

Marriage story

Marriage Story, una de las mejores producciones del año, está disponible a través de Netflix.

1917

Una de las favoritas para llevarse el premio a mejor película ya es muy esperada por los fans, por lo que actualmente solo estará disponible en cines a partir del 17 de enero.

The two popes

La polémica producción acerca de la relación entre el papa Benedicto XVI y el papa Francisco y sus choques por sus diferentes formas de pensar, está disponible únicamente en Netflix.

Jojo Rabbit

La comedia de la época nazi llegará a los cines el próximo 24 de enero y ya se perfila para brillar en los premios Oscar.

Mujercitas

Esta cinta protagonizada por Emma Watson también llagará a las salas de cine el próximo 24 de enero.

Knives out

Esta comedia dramática continua en las salas de cine, por lo que si no la has visto no pierdas más el tiempo y corre por tus entradas.

Ad Astra

Protagonizada por Brad Pitt, ya ha sido retirada de los cines, pero aún podemos encontrarla en Google Play y Youtube.

Dolor y gloria

La nueva dupla entre Pedro Almodóvar y Antonio Banderas está disponible en Cinepolis Klic, Youtube y Google Play.

Judy

Disponible en cartelera el próximo 17 de enero

El escándalo de Jay Roach

Esta cinta llegará a los cines el próximo 31 de enero

El caso de Richard Jewell

Esta impresionante cinta basada en hechos reales ya se encuentra en cartelera por lo que es una oportunidad que no te puedes perder.

Ford V Ferrari

Esta cinta basada en la vida y competencia de estos dos gigantes ya está en cartelera

El faro

Esta intrigante cinta protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe ya está disponible en cines.

El rey león

Uno de los remakes en live action más populares del momento puede encontrarse en Cinepolis Klic, Youtube y Google Play.

Avengers: Endgame

Disponible en Amazon Prime, Cinepolis Klick, Youtube y Google Play

Un buen día en el vecindario

Esta cinta está disponible en todas las salas de cine actualmente

¿Cómo entrenar a tu dragón?

Esta película animada se encuentra disponible en Cinepolis Klic, Youtube y Google Play

Maléfica: Dueña del mal

Está disponible para compra y renta en Youtube y Google play.

Toy Story 4

Disponible en Youtube y Google play.

