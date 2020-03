Demi Lovato presume sensualidad en Instagram con tremendo escote

Demi Lovato sorprendió a todos sus seguidores con su nuevo video Love Me en el cual ha mostrado su evolución a lo largo de los años, la intérprete originaria de Albuquerque Nuevo México, no dudó en mostrar a través de su Instagram algunas fotografias de su video musical, donde nos ha mostrado tremendo escote.

A través de su cuenta de Instagram, Demi Lovato subió una imagen del detrás de cámaras de su video Love Me, en el cual aparece con una chamarra roja, pero debajo aparece con una blusa blanca, la cual tiene transparencias en la zona del busto.

La imagen ha causado revuelo en Instagram, pues los fans de Demi Lovato no dejaron de comentarle lo guapa que se ve, y lo talentosa que es, pues ha mostrado una imagen más recuperada, tras su regreso musical, después de haber recaído en las drogas.

Demi Lovato y su regreso triunfal

Demi Lovato impactó con su regreso a la música tras su última caída en sobredosis en 2018, y fue en la pasada entrega de los Grammys cuando regresó a los escenarios con su single “Anyone” el cual mostraba a una Demi Lovato muy sensible, y que pedía a gritos ayuda para no volver a caer en las drogas.

Sin embargo, con su canción Love Me, vemos a una Demi Lovato que ha aprendido de su pasado, y lo recuerda con mucho ánimo, hasta muestra gráficamente algunas de sus etapas, como cuando se mostraba junto a los Jonas Brothers en la película Camp Rock, o incluso cuando era novia de Wilmer Valderrama.

Te puede interesar: Demi Lovato sorprende en redes con foto al natural ¡Sin filtros ni maquillaje!

Lo cierto es que la nueva canción Love Me de Demi Lovato ha tenido un gran éxito, y a tan solo 4 dias de haberla publicado ya cuenta con más de 14 millones de reproducciones en Youtube.