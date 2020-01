Danna Paola sufrió mucho en España y aquí te decimos la razón.

Danna Paola ha vuelto a causar polémica y esta ocasión no es por alguna pelea con algún alumno de La Academia, programa de TV Azteca donde participa como jurado, más bien es por sus recientes declaraciones donde cuenta lo difícil que fue para ella vivir sola en España.

La cantante comentó que tras vivir el increíble éxito de la obra musical “Hoy no me puedo levantar”, vivió mucho tiempo sin saber que es lo que realmente quería hacer con su carrera pero toda esta situación cambió cuando le informaron que había sido aceptada para formar parte del elenco de Élite, la popular serie española de Netflix.

Como sabrás, el papel de “Lucrecia”, interpretado por Danna Paola, se ha convertido en uno de los personajes más aclamados de la exitosa serie, pero parece que la actriz tuvo que pasar por una mala etapa de su vida para poder disfrutar del reconocimiento internacional que le dejaría participar en Élite.

En una entrevista para el programa matutino Venga La Alegría, la cantante Danna Paola se sinceró y habló sobre todas las complicaciones que tuvo hace algunos años cuando decidió mudarse a España, justo antes de que la producción de Élite inicien las grabaciones.

Danna Paola confesó que tuvo un choque cultural que la obligó a cambiar diferentes cosas pero que desde un principio quiso defender su acento pues era la única actriz con origen mexicano que formaba parte del cast de Élite, razón por la cual sintió mucho temor.

"Era la única mexicana, la única extranjera, yo defendí muchísimo mi acento y yo decía ‘yo no quiero que me pase que nadie me entienda, no quiero no tener amigos', todo mundo tiene su vida ahí", dijo ante las cámaras de Venga La Alegría.