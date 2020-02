¡Por fin! Danna Paola encuentra a Pablo y de esta manera le canta (VIDEOS)

¡Adorable! Danna Paola y Pablo por fin se encontraron en un evento de la presentación de un nuevo celular, aunque no era el mismo 'Pablo' de su videoclip; la famosa no dudó ni un momento en cantar la canción que lleva su nombre.

Danna Paola quedó en shock al percatarse de que 'Pablo' se encontraba en el mismo lugar que ella, sin embargo, el famoso galán resultó ser el cantautor y músico español Pablo Alborán, quien reveló que es muy fan de la cantante de 24 años de edad.

En los videos que compartió Pablo Alborán a través de su cuenta oficial de Instagram, se puede apreciar lo emocionado que estaba de haber coincidido con Danna Paola, pues a pesar de no grabar el encuentro, el cantautor reveló que disfrutó tenerla cerca.

"Familia me acabo de encontrar con Danna Paola, soy muy fan de Danna Paola. No he grabado el encuentro, por que me lo he disfrutado". Comentó el cantautor Pablo Alborán en el video que mostró en sus historias de Instagram.

Pablo Alborán confesó que es fan de Danna Paola

Por su parte Danna Paola también se mostró llena de júbilo, al percatarse que el afortunado Pablo volvería a estar con ella, incluso la cantante mexicana comenzó a cantar una parte del famoso tema que lleva su nombre "Oye Pablo".

"Oye Pablo yo no te estaba esperando... Yo quedé muy en shock al verte Pablo de verdad, nos acabamos de encontrar y ya te estoy buscando". Comentó Danna Paola.

Danna Paola quedó en shock al ver a Pablo

Cabe mencionar que el cantautor Pablo Alborán ha estado nominado en los premios Grammy Latino en varias ocasiones, pues ha forjado una carrera exitosa en la industria de la música con tan solo 30 años de edad.

Mientras que Danna Paola ha logrado popularidad desde que comenzó su carrera artística en las telenovelas infantiles, pero quiso dedicarse a la música, pues ha sido una de las pasiones de la cantante mexicana.

