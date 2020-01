El cine mexicano es cada vez más popular, no solo en el país, sino que su impacto ha tenido alcance internacional, pues de vez en cuando surgen producciones que son consideradas como obras de arte en el mundo cinematográfico.

A raíz de esto, una nueva producción ha llegado, la cual está titulada como ‘Cindy, la regia’ la historia sobre una joven de alta sociedad que se enfrentará a cintos de obstáculos al igual que el resto de los personajes en un viaje que les cambiará la vida.

Después de que disfrutamos del tráiler hace aproximadamente dos meses, ahora ‘Cindy, la regia’ finalmente llegó a la ciudad de México, por lo que ahora te presentaremos un poco de esta increíble película.

Cindy, la regia ya está en cines

Regina Blandón y Cassandra Sánchez-Navarro brillan en el estreno de 'Cindy la regia'

Esta película nos muestra como es vivir en la actualidad, en una época donde los prejuicios en la sociedad siguen siendo dominantes y donde las clases sociales siguen determinando el valor de una persona de manera superficial.

Cindy es una joven de 24 años que vivía una vida de lujos y comodidades en Monterrey, donde después de pensar mucho acerca de su futuro, decide escapar de su casa con rumbo a la ciudad de México.

Lo que Cindy no se esperaba era que la vida no era como la veía desde su mansión, pues la realidad a la que se tuvo que enfrentar fue exactamente la misma con la que batallan todas las personas que no tenían sus beneficios.

“Una de las mediciones de esta película es salirte de tu zona de confort y ver lo que es lo mejor para ti, sin pensar en qué dirán los demás, tu familia, tus amigos, por lo que se abordan temas fuertes a través de la comedia”.

Esta fue la declaración que dio la actriz mexicana Regina Blandón en una entrevista sobre la película donde invitó a todos los jóvenes a asistir a la película, pues podrán aprender un poco de cómo es la vida realmente ahí afuera.

Asimismo, tanto las actrices como la directora buscan crear conciencia de lo difícil que es para los jóvenes sobresalir, pero también resaltar que México sigue siendo muy machista, pues es incluso más difícil para las mujeres.

Te puede interesar: Regina Blandón ya tiene ‘sugar daddy’ ¡Mira las fotos comiéndose a besos!

La cinta protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, Regina Blandón y Diego Amozurrutia llegará a los cines el próximo 24 de enero, y garantiza ser una de las mejores producciones mexicanas del año, así que no te la puedes perder.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana