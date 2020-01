Muere Christopher Tolkien, hijo del famoso autor de “El Señor de los Anillos”

Después de haber sido ingresado por problemas en su salud en un reconocido hospital de Francia, el hijo del autor de la saga de “El Señor de Los Anillos” Christopher Tolkien, murió a la edad de 95 años.

Esta triste noticia que ha conmocionado a todo el público fue confirmada por diversos medios como como Var-Matin y Comic Book, haciendo eco en la asociación cultural española “Tolkien Society” quién publicó a través de Twitter sus condolencias hacia la familia de Christopher, escribiendo el siguiente mensaje:

“La Tolkien Society conforma el fallecimiento de Christopher Tolkien, ayer por la noche en Francia. le enviamos nuestras más sinceras condolencias a Ballie, Simon, Adam, Rachel y su hermana Priscilla. Una gran pérdida para la filología, y sobre todo para el estudio literario"

Recordemos que Christopher era el tercer hijo del famoso autor de “El Señor de los Anillos” John Ronald Reuel Tolkien; y a pesar de llevar una vida discreta y lejos de cámaras, la verdad es que Christopher tuvo una participación importante en la gran obra de su padre, ya que él logró editarla y finalzarla.

Se sabe que J.R.R Tolkien escribió un gran material (no publicado) relacionado con la saga de “El Señor de los Anillos”, como “El Silmarillion”, una obra literaria que pretendía publicar junto a la fantástica historia de los hobbits. Sin embargo esto no fue posible debido que este proyecto no se encontraba finalizado al momento de su fallecimiento.

Christopher Tolkien continuó el legado de su padre

Fue entonces cuando Christopher Tolkien, también escritor de profesión, se tomó la tarea de terminar las grandes obras de su padre teniendo como inspiración las notas originales de J.R.R Tolkien y la ayuda del autor canadiense Guy Gavriel Kay.

Asimismo Christopher estuvo involucrado en las adaptaciones para el cine de “El Señor de los Anillos”, donde criticó a la saga dirigida por Peter Jackson calificandola como inapropiada para su transformación visual. Finalmente después de varias demandas realizadas por Tolkien contra New Line Cinema, estudio que tenía los derechos de las películas, se sabe que llegaron a un acuerdo que hasta el día de hoy permanece de manera confidencial.

Sin duda Christopher Tolkien representa a una de las figuras más importantes para dos mundos, el de la literatura y el cinematográfico, por lo que su muerte ha causado una gran conmoción a nivel internacional.

