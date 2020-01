Celia Lora tras polémica, confesó que una mujer intentó venderle un bebé

La famosa playmate Celia Lora, ha dado de qué hablar recientemente en las redes sociales, y todo fue por unos comentarios que hizo sobre las mujeres que tienen hijos, esto ha dividido opiniones en las redes sociales, incluso la modelo aseguró que ha recibido extraños mensajes.

A través de una entrevista, la hija de Alex Lora comentó que decidió lanzar una página donde puede compartir imágenes y videos sin censura, aunque los comentarios de los internautas han tenido muy sorprendida a la modelo Celia Lora.

La modelo mexicana Celia Lora, expresó que la gente está loca por los comentarios tan incómodos que ha estado recibiendo de algunas personas, incluso confesó que una mujer le hizo una propuesta muy extraña.

La modelo Celia Lora comentó que la gente es muy rara y loca, incluso aseguró que una mujer intentó venderle un bebé, esto ha sorprendido a la hija de Alex Lora, pues comenzó a recibir mensajes muy incómodos.

"La gente es bien rara, me piden dinero, una me estaba vendiendo un bebé... La gente está completamente loca, me mando mails muy largos".