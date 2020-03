Carlos Rivera ALERTA sobre Coronavirus en México con contundente mensaje

Carlos Rivera causó un gran escándalo entre sus seguidores después de realizar una de sus publicaciones más polémicas en Instagram, donde compartió un contundente mensaje sobre el Coronavirus en México, que nos ha dejado totalmente sin aliento.

En este polémico video, Carlos Rivera le comenta a sus fans que tuvo que adelantar su viaje de Madrid a México, antes de que los aeropuertos cancelaran sus vuelos a causa de la alerta sanitaria que existe en el mundo a causa del Covid-19.

Sin embargo esto no fue lo que causó más escándalo entre los internautas, sino que el cantante mexicano reveló que en su regreso a México no pasó por ninguna clase de filtro sanitario que verificara su estado de salud, lo que confirma que en nuestro país aún no se aplican las medidas de combate ante la propagación del Covid-19.

Y como era de esperarse este polémico video de Carlos Rivera en su cuenta de Instagram, causó un gran alboroto entre sus más de 5 millones de seguidores y varios internautas que expresaron su preocupación ante la propagación de esta pandemia en México.

Y más aún cuando el continente europeo es uno de los más afectados por el Coronavirus, lo que ha causado que varios países cancelen sus vuelos con destino a este lugar. Pero aparentemente México aún no aplica todas las medidas de seguridad ante esta pandemia.

México sin medidas sanitarias ante el Covid-19

Cabe mencionar que justamente esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Coronavirus como una pandemia a nivel mundial, lo que sin duda ha causado un gran impacto alrededor del mundo, incluyendo nuestro País.

Por lo que ésta última publicación de Carlos Rivera respecto a las medidas sanitarias en México, no sólo ha preocupado a sus seguidores sino a varios de sus compañeros de la farándula como Mauricio Barcelata, Sebastián Rulli y Andrea Legarreta quien comentó que es “increíble” que nuestro país aún no tome las medidas necesarias.