Acusan a Camila Sodi y a su madre Ernestina Sodi de atropellar y abandonar a repartidor de Rappi

Ernestina Sodi, madre de Camila Sodi se encuentra en estos momentos en un grave aprieto por un accidente vehícular, y es que esta mujer ha sido señalada como responsable de atropellar a un repartidor de rappi el día 11 de enero, al parecer desde la fecha hasta hoy día no se ha hecho cargo de los gastos de la reparación de la moto de esta persona.

En un revelador y a través de las redes sociales, se destacó que la madre de Camila Sodi, la nueva Rubi de Televisa, habría atropellado nombre por conducir su vehículo bajo la influencia del alcohol, al lugar también habría llegado Camila Sodi para resguardar a su madre y para hacer Responsabilidad legal ya que se debe respetar la Ley de Transito.

Como evidencia destacan unas fotografías que se compartieron al mismo tiempo que el hilo, y que han causado gran relevancia de las redes sociales, en donde se mira el presunto vehículo propiedad de la madre de Camila Sodi, y la motocicleta que sería la que usa haría el repartidor de rape quien quedará prensado entre este vehículo y otro estacionado.

En el hilo se señala lo siguiente:

“El sábado 11 de Enero del 2020 Ernestina Sodi atropelló con su camioneta a un repartidor de Rappi, lo impacto por la parte trasera de la motocicleta haciendo que él quedara prensado entre su moto y un automóvil estacionado".

Camila Sodi fue captada en el lugar

Al auxilio llegaron policías (PIB) quienes estaban más preocupados porque no se hiciera una notica publica, siendo que la Sra. aún se encontraba bajos los efectos del alcohol. Al siniestro llego su hija Camila Sodi.

Pasadas 2 horas llegó la ambulancia para auxiliar al repartidor. Posteriormente llegó el ajustador de General de Seguros quién indicó que la motocicleta era perdida total y le dio un pase al repartidor para que fuera a un médico.

Diciendo que la aseguradora se haría cargo de todo y en dado caso de que esta no respondiera, La Sra. Ernestina Sodi Miranda se harían cargo de todo los daños.

El sábado 18 de Enero del 2020 el médico de la aseguradora, detecto que del golpe, las costillas se contrajeron, provocando que el afectado ya no pudiera respirar de manera adecuada y no aguantara el dolor en la columna. Ahí le indicaron que no contaban con el medicamento.

La familia ha tratado de comunicarse con ellas pero no han tenido éxito. Y hoy en día ni la aseguradora, ni las señoras Sodi se han hecho responsables y lo único que desea la familia del afectado es que paguen los gastos médicos y la motocicleta”.

