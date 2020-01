FOTOS: Así fue la burlona reacción de Danna Paola tras salida de Francely

Danna Paola no pudo ocultar la cara de felicidad cuando Francely decidió dejar el programa y que sería la eliminada de la noche en La Academia, esto no sin antes ceder su lugar a María Fernanda, ‘la maestra cantante’, el rostro de Danna Paola dio mucho de qué hablar, ya que se notó la satisfacción que le dio el hecho de ver partir a alguien que en algún momento de las últimas semanas le llamó culera.

Y es que no era un secreto que a Danna Paola le caía muy mal Francely, esto después de discutir con ella en un concierto y este mismo pleito se convirtiera en un escándalo nacional después de que Francely coincidiera con Gibran y catalogaran a Danna Paola de culera, después de ese momento Danna Paola y Francely fracturaron su relación que había comenzado muy bien.

En varias ocasiones Danna Paola aprovechó el micrófono para decirle a Francely que no tenía el talento necesario o que simplemente La Academia no era algo para ella y no debería dedicarle tiempo, cosa que recordó en varias ocasiones a la relación que existía entre Lola Cortés y Jolette, esto en la cuarta generación de La Academia.

Éste último domingo, Francely tomó la decisión de salir de la academia para poder reunirse con su mamá, quien se encuentra grave en el hospital, sin embargo la producción presionó a esta concursante, al traer a María Fernanda justo cuando le “dieron” la opción, de irse y dejarle el lugar a Marifer e ir con su madre, o continuar en el programa y no saber nada de su mamá.

María Fernanda, es parte de la academia nuevamente y Francely salió del reality, sin embargo durante el proceso Danna Paola no pudo disimular los gestos de felicidad que le causó esta noticia, cosa que fue muy criticada a través de las redes sociales en donde se aseguró que quien daba el rating en este programa era la alumna que hoy, ya no pertenece a esta producción.

