BTS: Los mejores momentos de Jungkook en el carpool de James Corden

En el marco del cumpleaños de Jungkook, el día de hoy recordaremos el carpool de James Corden junto a BTS, en donde hubo momentos en los que el más pequeño de la boy band disfrutó de estar en esa entrevista en Los Ángeles.

En el video, el grupo de jóvenes canta varias canciones pero Jungkook hizo suyo un momento muy especial cuando cantaban “On”, en el minuto 07:00 empieza su solo y deja ver que tiene un gran talento y una gran voz además que goza cantar esa parte.

BTS - carpool de James Corden

Jungkook se divirtió en el carpool

Mientras terminaba su solo se puede observar a sus compañeros emocionados por seguir cantando el coro. Particularmente, Jimin y J-Hope comienzan a emocionarse de poder continuar cantando “I can't hold me down 'cause you know I'm a fighter”.

Jungkook cantó "On"

Posteriormente siguieron cantando Black Swan en donde Jungkook también se mostró realmente entusiasmado de estar junto a sus compañeros en esa camioneta cantando sus exitosas canciones, además que James Corden los hizo reír con muchas ocurrencias.

Mira el video del carpool aquí abajo:

Los comentarios en este video de Youtube no se hicieron esperar, miles de personas que ya eran fans de BTS dejaron sus comentarios positivos sobre lo graciosa que fue esta entrevista pero curiosamente las personas que no conocían al grupo se declararon fans debido a la buena energia de los siete integrantes.

"Soy definitivamente un ARMY desde hoy, no puedo creer lo agradables y tiernos que son estos muchachos", comentó una usuaria de Youtube.

¿Qué opinas de esta entrevista? ¿Crees que gozaron compartir canciones junto a James?