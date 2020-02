BTS superan a Ariana Grande en venta de boletos para sus conciertos

El K-Pop ha alcanzado una exuberante popularidad en los últimos años, y es que pasó de ser algo que nadie conocía, a un fenómeno mundial. Y el K-Pop ha pasado de ser solo un par de grupos conocidos, a ser una amplia gama de grupos que han ganado hasta premios.

En ese sentido, uno de los grupos más famosos son los chicos de BTS que han logrado romper récords a nivel internacional, y ahora rompieron un nuevo récord,

Como hemos informado hace tiempo, hace unos días se anunciaron las fechas para el Tour de BTS, mismo que tendrá conciertos en Corea, Asia, Europa y Estados Unidos y aunque por ahora no hay fechas para Mexico o Latinoamerica, las fans no pierden la esperanza de que sus ídolos las tomen en cuenta.

BTS rompe récord

De acuerdo con StubHub en las primeras 72 horas de que se abrió la venta de boletos de BTS, está superó el 560 por ciento de ventas, récord que tenía Ariana grande con un 378 por ciento, y la seguía Taylor Swift con un 258 por ciento.

Pero no solo eso, sino que BTS además vendió más entradas de las que se vendieron para el pasado Super Bowl, para ser precisos, los surcoreanos vendieron más del doble de las entradas del evento deportivo.

Las chicas y chicos del ARMY fans de BTS están a la espera de que inicie la gira Map Of The Soul, pues, si bien muchos latinos no podrán asistir, al menos saben que, cuando arranque la gira el próximo 11 de abril, seguramente habrán nuevos videos, fotos y momentos memorables de los chicos del K-Pop.

Con esto BTS ha vuelto a mostrar que el K-Pop es lo de hoy, pues se han consagrado como los artistas más vendidos para un concierto, mismo que será muy difícil de vencer, de hecho, han sido uno de los pocos artistas que han logrado llenar en dos ocasiones el estadio Wembley.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana