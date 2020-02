Belinda es captada con algo entre sus manos ¡OMG!

Belinda se ha convertido en toda una celebridad en Instagram al sumar más de 9 millones de seguidores. La cantante se ha vuelto muy activa en las redes sociales tras el estreno de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar".

Algo peculiar de Belinda han sido las atrevidas fotografías que comparte en las redes sociales, pues la artista luce muy hermosa a sus 30 años de edad, logrando enamorar a sus fans con su espectacular figura.

Sin embargo, una de las instantáneas que compartió en Instagram, dejó paralizados a sus fieles seguidores, pues la intérprete de "Amor a primera vista", tuvo una sesión de fotos donde sacó su lado más atrevido.

Aquella fotografía muestra una mirada penetrante de Belinda, mientras la famosa estaba sentada en el pasto comiendo un rico helado. Aunque la pose que realizó la cantante dejó mucho que pensar, por la forma en que estaba disfrutando aquel postre.

Los comentarios de los internautas no se hizo esperar y han mencionado lo atrevida que luce Belinda en la sesión de fotos, mientras que otros usuarios han comentado lo rico que se ve el helado.

Cabe mencionar que Belinda fue elegida para estar en la nueva temporada de "La Voz" de TV Azteca, pero en esta ocasión no estará su ex galán Lupillo Rivera, quien reveló en Instagram que no será parte del proyecto.

Recordamos que Belinda y Lupillo Rivera, protagonizaron un escándalo luego de ser captados juntos en varias ocasiones, pues mantenían un romance en secreto, lo que causó revuelo en las redes sociales. Sin embargo, ahora ambos están solteros y enfocadas en sus respectivos trabajos.

