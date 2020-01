Bauhaus llegará este 2020 a México con un espectacular concierto

Tras 15 años de espera, por fin la banda de rock gótico Bauhaus, regresará nuevamente a México con un espectacular concierto como parte de su gira de reunión para este año nuevo 2020. Los fans podrán disfrutar de la presencia de Daniel Ash, Peter Murphy, Kevin Haskin y David J, en el Frontón México.

A través de las redes sociales dieron a conocer el regreso de Bauhaus a México; la fecha programada para su concierto será el próximo 28 de abril, de igual forma todos los detalles de los boletos para su presentación, lo darán conocer en un comunicado, según así lo mencionó la compañía.

La banda de rock gótico Bauhaus, surgió en el año de 1978 y tras sus comienzos en el mundo de la música, lograron lanzar el tema “Bela Lugosi’s Dead”; esta canción se grabó con una duración nueve minutos.

Cabe destacar que la banda de rock gótico británica en el año de 1980 pudo grabar su primer LP con el nombre de “In The Flat Field”, este material logró consolidar a Bauhaus en el mundo de la música con su estilo gótico.

La banda Bauhaus a lo largo de su carrera en la industria de la música grabaron cinco álbumes, en el año de 1980 “In the field; en 1981 “Mask”; en 1982 “The sky’s gone out”; en el año de 1983 “Burning from the inside” y en el 2008 “Go away white”.

Luego de varios años de estar ausentes en las tierras mexicanas, por fin Daniel Ash, Peter Murphy, Kevin Haskin y David J quienes formar parte de la banda de rock británica Bauhaus, se presentarán el próximo 28 de abril en el Frontón México, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, donde han reunido a famosos de la música con espectaculares conciertos.

Recordamos que la banda de rock gótico Bauhaus para el año de 1983, sin embargo, los integrantes Daniel Ash, Peter Murphy, Kevin Haskin y David J, se han reunido en varias ocasiones para emocionar a sus fans con su estilo en la música.

Cabe mencionar que el año pasado Bauhaus se presentó en el Hollywood Palladium en Los Ángeles el 3 de noviembre.

