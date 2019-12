“bad guy” de Billie Eilish es considerada la mejor canción del 2019

La joven cantante Billie Eilish ha logrado consolidarse como una de las cantantes más populares del momento, pues el éxito obtenido a través de su sencillo “bad guy” le dio el pase directo para obtener una nominación como “Mejor Artista Nuevo” durante la próxima entrega de los Grammys Awards.

Billie Eilish saltó a la fama en marzo del 2019 cuando lanzó en las plataformas musicales “bad guy”, el cuarto sencillo de su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” y con el que se posicionaría desde la primera semana en el primer lugar del Hot 100 de Billboard.

El éxito que tuvo esta canción fue tanto que llevó a Billie Eilish a ganar el premio a “Artista Nuevo” en los American Music Awards y a “Mejor Edición” en los MTV Video Music Awards y con el cual iniciaría el despegue de su increíble carrera como cantante.

Billie Eilish es una famosa cantante californiana que esta teniendo un éxito descomunal desde que lanzo su sencillo "bad guy" y que domino los charts de todo el mundo.

“BAD GUY” DE BILLIE EILISH SE CORONA COMO LA MEJOR CANCIÓN DEL 2019

Hoy se ha dado a conocer otro triunfo más para la joven intérprete de 17 años de edad, pues la prestigiada revista estadounidense, Billboard, ha dado a conocer que “bad guy” logra ser coronada como la mejor canción pop lanzada durante este año.

Debes de saber que su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ha logrado convertirse en la primera producción discográfica en mantenerse en primer lugar del listado de Billboard por un largo tiempo y que hasta la fecha ha logrado vender más de 3 millones de copias alrededor de todo el mundo.

La canción “bad guy” sigue cosechando éxito pues actualmente tiene más de 660 mil millones y 10 millones de likes en su canal de Youtube y se sabe que el nuevo disco de Billie Eilish se encuentra en camino, pero mientras tanto podemos disfrutar de las canciones de su primer disco.

