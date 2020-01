Ángela Aguilar tras polémica contra la prensa, confesó que fue su papá

El polémico video que compartió el cantante Pepe Aguilar para apoyar a Alejandra Guzmán, luego de que la rockera se molestara con la prensa, mientras que su hija Ángela Aguilar, expresó que debería haber un movimiento para evitar dar entrevistas en los aeropuertos, situación que causó revuelo en las redes sociales.

La joven cantante de 16 años de edad, confesó que no fue ella, sino su papá quien manifestó su inconformidad y molestia por dar entrevistas a la prensa durante los aeropuertos. La artista del género regional mexicano comentó que fue idea de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar comentó en la entrevista, que el que estaba haciendo la transmisión fue su papá y no ella. De igual forma mencionó que se debería de respetar a todo el mundo.

Durante la entrevista la cantante Ángela Aguilar comentó que las personas deberían aceptar el movimiento, incluso comentó que a pesar de su corta edad por ser novata en el mundo de la música, está muy agradecida por el apoyo que ha recibido de sus fans.

La cantante Ángela Aguilar comentó que apenas está empezando en el mundo de la música y que muchas veces piensa que tiene 40, pero apenas tiene 16 años y que está muy feliz por todo lo que ha logrado a su corta edad.

Cabe destacar que Ángela Aguilar comentó en la entrevista que es de nacionalidad méxico-americana, pues decidió inspirarse para su música con canciones rancheras con su disco "Primero soy mexicana" lanzada en el 2018 y ahora le rinde homenaje a Selena, la reina del Tex-Mex.

Ángela Aguilar rinde homenaje a Selena Quintanilla

Ángela Aguilar ha estado muy feliz de poder rendirle homenaje a grandes artistas, incluso comentó en la entrevista que el tema de mariachi que más le gusta es "No me queda más". La joven cantante comentó que iniciará su gira "Como la Flor Us Tour 2020".

La cantante Ángela Aguilar fue elegida para ser una de las anfitrionas de los Spotify Awards 2020, donde también serán anfitriones Danna Paola, Luisito Comunica y Franco Escamilla. El evento se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 5 de marzo.

Con información de Milenio.

