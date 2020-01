Alejandra Guzman suplica a reporteros que la dejen en paz

Alejandra Guzmán ha sido, a lo largo de los últimos años, una de las cantantes más polémicas, sobre todo por la situación que la involucra con su hija Frida Sofía, pues en los últimos meses se han llenado de dimes y diretes, demostrando que no hay una relación afectuosa entre la famosa y su hija.

Alejandra Guzmán volvió a ser Trending Topic hace unas semanas, cuando canceló un concierto de emergencia, den la feria de león, debido a que fue sometida a una cirugía en calidad de urgencia, aunque la cantante ya se encuentra estable.

Sin embargo, aún hay un tema que aqueja y es que pese a su recuperación tras la reciente cirugía, los reporteros no han dejado de perseguirla para obtener una entrevista sobre el tema.

En una entrevista con Ventaneando aseguró que los reporteros que se encuentran en el aeropuerto la habían empujado, y estaban a punto de lastimarla, por lo cual explotó contra ellos diciéndoles que la dejen en paz.

“Cuidadito, quítense porque no me van a empujar ni me van a hacer daño. Quítense”, pidió Alejandra Guzmán.