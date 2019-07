Zury Espino fue asaltada al comprar tacos (VIDEO).

La guapa conductora Zury Espino de Televisa Deportes la noche del lunes denunció a través de su cuenta de fans de Facebook que había sido asaltada cuando solamente bajó de su camioneta a comprar tacos.

Fue mediante un Facebook Live que la conductora Zury Espino denunció la situación cuando había bajado de su camioneta a comprar tacos, la transmisión del en vivo duró cerca de 7 minutos y por ahora ya cuenta con más de 230 mil reproducciones luego de los hechos ocurridos.

El ataque sufrido por la conductora de Televisa Deportes, Zury Espino fue en Ciudad Juárez y entre lágrimas durante la transmisión la presentadora pidió de favor que no le importaba el dinero, que simplemente le devolvieran su residencia y sus documentos.

Zury Espino es asaltada cuando había ido a comprar tacos

“Me bajé súper rápido por unos tacos, y en eso un tipo se acercó y me quebró el vidrio de la camioneta”, mencionó entre el llanto y la angustia la conductora Zury Espino, quien iba acompañada de su madre.

“No voy a levantar cargos, no me interesa hacer un problema de esto, no me siento bien, solo les pido que nos ayuden, lo único que necesitamos son los documentos”, dijo a la vez que cortaba la transmisión porque iba llegando la Policía.

El asalto a la presentadora Zury Espino fue alrededor de las 10 de la noche, a las afueras del negocio ‘Taco Steak’, que se localiza en la calle Ortíz Rubio 2525 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta el momento no se ha sabido nada del paradero de los asaltantes, las autoridades acudieron al lugar de los hechos. De momento la guapa conductora Zury Espino ha recibido cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores de Facebook.

