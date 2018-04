Zuria Vega y el actor Alberto Guerra, juntos ‘En las buenas y en las malas’

Los actores mexicanos Zuria Vega y Alberto Guerra serán los protagonistas de un desencuentro amoroso en la película "En las buenas y en las malas". Actualmente están rodando en Plaza del Sur de la Ciudad de México bajo la dirección de Gabriel Barragán, con guion del chileno Nicolás López ("Házlo como hombre").

"Estaba escéptica porque me clavo mucho en las historias y no sabía por dónde iba a ir, pero la verdad estará muy buena. (La primera) la agarré recién teniendo una bebé y ahora se va a meter mucho con el tema de la maternidad y la mujer profesional, es algo que debe contarse, no se es menos madre por trabajar, es un juicio machista de donde viene eso", comento la guapa actriz.